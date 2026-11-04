Bardhi: Raporti i KE-së për Shqipërinë është më negativi ndër vite; rendit dhjetë kritika ndaj qeverisjes

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, e ka cilësuar Raportin e Progresit të Komisionit Europian për Shqipërinë, për vitin 2026, si vlerësimin më negativ të publikuar për vendin ndër vite.
Në reagimin e tij, Bardhi renditi dhjetë çështje që, sipas tij, janë përfshirë në dokumentin e KE-së. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për keqqeverisje, korrupsion, kapje të shtetit dhe cenim të parimeve demokratike.
Të lidhura
None found
“Komisioni Europian skanon keqqeverisjen e Edi Ramës, raporti më i zi në të gjitha vitet e vlerësimit”, u shpreh Bardhi.
Sipas tij, raporti ngre shqetësime për mënyrën si funksionon Kuvendi dhe për respektimin e të drejtave kushtetuese të opozitës. Bardhi pretendoi gjithashtu se shumica parlamentare nuk ka zbatuar disa vendime të Gjykatës Kushtetuese.
Një ndër çështjet e tjera që ai veçoi është korrupsioni, të cilin e përshkroi si sfidë të vazhdueshme për Shqipërinë. Për rastin e Belinda Ballukut, Bardhi tha se në trajtimin e imunitetit të saj është cenuar parimi i barazisë para ligjit.
Deputeti demokrat kritikoi edhe politizimin e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe ligjore. Sipas tij, emërimet në këto institucione janë shfrytëzuar nga shumica në pushtet për të shtuar kontrollin politik mbi shtetin.
Bardhi përmendi veçmas zgjedhjen e Avokatit të Popullit vetëm me votat e shumicës qeverisëse, duke thënë se në këtë mënyrë u la pas tradita e konsensusit ndërpartiak.
Ai kërkoi gjithashtu një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, të cilën e cilësoi urgjente, veçanërisht përpara zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Për reformën territoriale dhe administrative, Bardhi tha se prirja drejt ricentralizimit ka sjellë pasiguri për njësitë e vetëqeverisjes vendore.
Në listën e tij përfshihen edhe nisma ligjore që, sipas interpretimit të Bardhit, nuk pajtohen me legjislacionin e BE-së dhe standardet europiane. Ai përmendi mes tyre ndryshimin e miratuar në ligjin për portet turistike.
Një tjetër pikë e ngritur prej tij ishte nevoja për të përmirësuar integritetin dhe llogaridhënien e Policisë së Shtetit dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.
Bardhi i lidhi këto shqetësime me protestat që po zhvillohen prej ditësh e muajsh në Shqipëri, duke vënë në dukje pjesëmarrjen e studentëve dhe të rinjve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit.
“Këto janë arsyet që studentët, të rinjtë dhe qytetarët shqiptarë protestojnë prej ditësh e muajsh. Edi Rama nuk mund t’i zgjidhë këto probleme, sepse ai është shkaku i tyre. Për këtë arsye, zëri i të rinjve duhet të dëgjohet”, deklaroi Bardhi.
Kreu i grupit parlamentar të PD-së kërkoi largimin e kryeministrit dhe ngritjen e një qeverie kujdestare. Sipas tij, kjo qeveri duhet të përgatisë zgjedhje të lira dhe të ndershme, si dhe të ndihmojë në përmbushjen e kushteve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.
“Shqipëria duhet të largohet nga Edi Rama dhe ka nevojë për një qeveri kujdestare, e cila ta përgatisë për zgjedhje të lira e të ndershme dhe për plotësimin e kushteve të anëtarësimit në BE”, përfundoi Bardhi.
Reagimi i plotë:
Raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë, për vitin 2026, sipas përmbledhjes së Bardhit:1. Përshkruan mosfunksionim demokratik të Parlamentit dhe cenim të të drejtave kushtetuese të opozitës.2. Vlerëson se korrupsioni mbetet një sfidë reale për Shqipërinë.3. Evidenton shkeljen e parimit të barazisë para ligjit në çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut.4. Vë në dukje se shumica parlamentare nuk ka zbatuar disa vendime të Gjykatës Kushtetuese.5. Nënvizon nevojën urgjente për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, veçanërisht përpara zgjedhjeve vendore të vitit 2027.6. Thotë se reforma territoriale dhe administrative në zhvillim, e shoqëruar me prirjen drejt ricentralizimit, ka krijuar pasiguri për njësitë e vetëqeverisjes vendore.7. Sipas përmbledhjes, partia në pushtet ka kapur shtetin përmes politizimit të emërimeve në institucionet e pavarura kushtetuese dhe ligjore.8. Avokati i Popullit u zgjodh vetëm me votat e shumicës qeverisëse, duke u braktisur tradita e konsoliduar e konsensusit ndërpartiak.9. Qeveria ka ndërmarrë nisma ligjore që nuk përputhen me acquis-in e BE-së dhe standardet europiane, përfshirë miratimin e një ndryshimi në ligjin për portet turistike.10. Evidentohet nevoja për forcimin e integritetit dhe llogaridhënies së Policisë së Shtetit dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.
Bardhi tha se këto çështje janë ndër arsyet pse studentët, të rinjtë dhe qytetarët shqiptarë kanë protestuar prej ditësh e muajsh. Ai përsëriti se Edi Rama nuk mund t’i zgjidhë problemet, pasi, sipas tij, është vetë shkaku i tyre, dhe kërkoi që zëri i të rinjve të dëgjohet. Sipas tij, Shqipërisë i duhet largimi i Edi Ramës dhe një qeveri kujdestare që të përgatisë zgjedhje të lira e të ndershme dhe të mundësojë plotësimin e kushteve për anëtarësim në BE.