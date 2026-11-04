Maqedonci dhe përfaqësuesi gjerman në NATO diskutojnë në Berlin për bashkëpunimin në mbrojtje

Maqedonci dhe përfaqësuesi gjerman në NATO diskutojnë në Berlin për bashkëpunimin në mbrojtje

Thellimi i marrëdhënieve Kosovë–Gjermani në sektorin e mbrojtjes ishte në qendër të takimit që ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, zhvilloi gjatë vizitës së tij në Berlin me ambasadorin Dr. Detlef Wachter, Përfaqësuesin e Përhershëm të Gjermanisë në NATO.

Duke njoftuar për takimin përmes një postimi, Maqedonci tha se biseda përfshiu mundësitë që pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës të ndjekin trajnime, të arsimohen dhe të zhvillohen profesionalisht në shkollat dhe kurset e NATO-s.

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Në postimin e tij të plotë, ministri e cilësoi kënaqësi takimin në Berlin me ambasadorin Wachter. Ai bëri të ditur se shkëmbimi i mendimeve u përqendrua te forcimi i partneritetit mes Republikës së Kosovës dhe Gjermanisë, duke i kushtuar vëmendje të posaçme bashkëpunimit në mbrojtje.

Sipas Maqedoncit, një pjesë e rëndësishme e bisedës iu kushtua shqyrtimit të mundësive për aftësimin, edukimin dhe ngritjen profesionale të personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës përmes shkollave dhe kurseve të NATO-s.

Ministri njoftoi gjithashtu se me Wachterin kishte biseduar për anëtarësimin në NATO si objektiv strategjik të Republikës së Kosovës, si edhe për peshën që ka përkrahja e partnerëve në këtë rrugëtim.

Në përfundim të postimit, Maqedonci theksoi se Gjermania vazhdon të jetë një partnere e rëndësishme strategjike e Republikës së Kosovës, si për rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes, ashtu edhe për përparimin drejt integrimit euroatlantik.


Shtuar 4.11.2026 17:11

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