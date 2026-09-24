I riu nga Kosova pranon fajin në SHBA për operimin e tregut të paligjshëm online Rydox

Një shtetas kosovar 28-vjeçar, Ardit Kutleshi, ka pranuar përgjegjësinë penale para drejtësisë amerikane për akuzat e ngritura ndaj tij në lidhje me themelimin dhe administrimin e Rydox, një pazar virtual të paligjshëm ku kriminelët kibernetikë tregtonin të dhëna personale të vjedhura dhe instrumente për kryerjen e mashtrimeve.
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Sipas njoftimit të Departamentit amerikan të Drejtësisë, Kutleshi u paraqit në Gjykatën Federale të Distriktit Perëndimor të Pensilvanisë, ku pranoi fajësinë për vjedhje të rënduar identiteti dhe përfshirje në një komplot për pastrim parash.
Hetuesit amerikanë zbuluan se platforma Rydox kishte qenë aktive të paktën që nga viti 2016, duke ndërmjetësuar më shumë se 7,600 transaksione që përfshinin të dhëna personale të vjedhura, kredenciale aksesi, dokumente identifikimi si dhe mjete e shërbime të dedikuara për aktivitete kriminale online.
Dokumentacioni i çështjes tregon se kjo veprimtari kriminale gjeneroi jo më pak se 232 mijë dollarë të ardhura.
“Pranimi i fajësisë nga ana e Ardit Kutleshit për drejtimin e tregut Rydox nxjerr në dritë një skemë të ndërlikuar që synonte përfitimin nga identitetet e vjedhura dhe veglat e krimit kibernetik,” u shpreh Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm A. Tysen Duva nga Divizioni Penal i Departamentit të Drejtësisë.
Ai theksoi se ky rast provon vendosmërinë e autoriteteve amerikane për të zbuluar dhe ndjekur penalisht kriminelët kibernetikë, pavarësisht se ku gjenden ata, në sajë të partneritetit ndërkombëtar dhe zbatimit të teknologjive të fundit.
Prokurori amerikan Troy Rivetti deklaroi se Ardit Kutleshi dhe i vëllai, Jetmir Kutleshi, e kishin menaxhuar Rydox-in për interesa personale, duke përfituar qindra mijëra dollarë nga një platformë e specializuar në shitjen e informacioneve dhe mjeteve për kryerjen e krimeve kibernetike.
I vëllai, Jetmir Kutleshi, kishte pranuar më parë akuzat dhe ishte dënuar në dhjetor të vitit 2025, përpara se të riatdhesohej në Kosovë.
Ndihmësdrejtori i Divizionit Kibernetik të FBI-së, Brett Leatherman, bëri të ditur se përmes Rydox-it ishin ekspozuar në shitje të dhëna tepër sensitive, përfshirë identitete dhe informacione për akses në llogaritë e mijëra qytetarëve.
“FBI-ja dhe aleatët e saj ndërkombëtarë e çaktivizuan tregun dhe tani personi që e konceptoi dhe e operoi atë ka pranuar përgjegjësinë,” theksoi Leatherman.
Kutleshi u arrestua nga autoritetet kosovare në dhjetor të vitit 2024 dhe u ekstradua drejt Shteteve të Bashkuara gjatë vitit 2025.
Në të njëjtin muaj, dhjetor 2024, autoritetet amerikane kishin konfiskuar domenin Rydox.cc, duke bllokuar kështu vijimësinë e platformës për tregtimin e të dhënave personale dhe instrumenteve të krimit kibernetik.
Seanca e shpalljes së dënimit për Kutleshin është planifikuar të mbahet më 9 shkurt të vitit 2027.
Për veprën e vjedhjes së rënduar të identitetit, legjislacioni parashikon një minimum të detyrueshëm prej dy vitesh burgim, ndërsa për akuzën e komplotit për pastrim parash, masa maksimale e dënimit mund të shtrihet deri në 20 vjet heqje lirie.
Vendimi përfundimtar mbi masën e dënimit do të merret nga një magjistrat federal, i cili do të vlerësojë udhëzimet përkatëse amerikane për dënimet dhe rrethanat e tjera ligjore të çështjes.
Hetimet u kryen nga zyra e FBI-së në Pitsburg, në bashkërendim me Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Drejtorinë për Hetimin e Krimit Kibernetik në kuadër të Policisë së Kosovës, Prokurorinë e Posaçme SPAK në Shqipëri, Policinë Mbretërore të Malajzisë dhe autoritetet gjyqësore malajziane.
Departamenti amerikan i Drejtësisë njoftoi gjithashtu se Seksioni për Krimin Kompjuterik dhe Pronësinë Intelektuale, duke nisur nga viti 2020, ka arritur të sigurojë dënimin e më shumë se 180 personave për krime kibernetike dhe shkelje të pronësisë intelektuale, si dhe ka përfituar urdhra gjyqësorë për rikthimin e mbi 350 milionë dollarëve në fondet e viktimave.