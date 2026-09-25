OVL-UÇK organizon protesta në Kosovë pas aktgjykimit të Speciales

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka njoftuar se sot do të zhvillojë protesta në qytetet e Kosovës ku veprojnë degët dhe strukturat e saj. Tubimet organizohen në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-së, pas vendimit të shkallës së parë të Dhomave të Specializuara në Hagë.
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Sipas njoftimit të organizatës, protestat në shumicën e qyteteve do të nisin në orën 17:00. Në Prishtinë, protesta është planifikuar për në orën 21:00, transmeton “Bota sot”.
OVL-UÇK u ka kërkuar institucioneve komunale dhe qytetarëve që të marrin pjesë në këto tubime, të cilat synojnë të shprehin mbështetje për ish-krerët e UÇK-së dhe për vlerat e luftës çlirimtare.
“Ftojmë institucionet komunale dhe të gjithë qytetarët e Kosovës që t’u bashkohen këtyre protestave, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së dhe vlerave të luftës sonë çlirimtare”, thuhet në njoftimin e OVL-UÇK-së.
Organizata ka bërë të ditur se do të përkrahë vetëm protestat që zhvillohen në mënyrë paqësore dhe që nuk cenojnë rendin kushtetues.
“OVL UÇK mbështet dhe do të mbështesë çdo protestë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së dhe luftës sonë çlirimtare, përderisa ato zhvillohen në mënyrë paqësore dhe nuk cenojnë rendin kushtetues”, thuhet në deklaratë.
Po ashtu, OVL-UÇK i ka bërë thirrje spektrit politik, shtetëror dhe kombëtar që të bashkojë veprimet dhe të nisë përgatitjen e një strategjie kombëtare.
Sipas saj, kjo strategji duhet të sigurojë mbështetje për ish-drejtuesit e UÇK-së deri në përmbylljen e procesit të apelit.
Organizimi i protestave pason aktgjykimin e shkallës së parë të Dhomave të Specializuara të Kosovës ndaj katër ish-drejtuesve të UÇK-së. Rasti pritet të shqyrtohet më tej në fazën e apelit.