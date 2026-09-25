Kryesia e Kuvendit mblidhet sot pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese

Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, Kryesia e tij do të zhvillojë sot mbledhjen e parë për legjislaturën e 11-të.

Të lidhura

None found

Takimi është thirrur nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, dhe është caktuar të fillojë në orën 11:00. Në të pritet të marrin pjesë nënkryetarët e Kuvendit dhe kryetarët e grupeve parlamentare, transmeton “Bota sot”.

Kjo mbledhje shënon vijimin e punës së institucioneve pas konstituimit të legjislativit.

Ndërkohë, të mërkurën, Gjykata Kushtetuese mori vendim për kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), duke konstatuar se Kuvendi ishte konstituuar pas afatit të përcaktuar.


Shtuar 25.09.2026 07:36

Tags: , ,
Gërvalla: Projektligji për Byronë i është dërguar Zyrës së Kryeministrit

Gërvalla: Projektligji për Byronë i është dërguar Zyrës së Kryeministrit
Nagavci: Kanë mbetur 11 ditë për zgjedhjen e presidentit, nevojitet qasje shtetërore pa protagonizëm

Nagavci: Kanë mbetur 11 ditë për zgjedhjen e presidentit, nevojitet qasje shtetërore pa protagonizëm
Haxhiu: Familjarët e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit nuk e pranuan ftesën për takim

Haxhiu: Familjarët e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit nuk e pranuan ftesën për takim
Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën

Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën
Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit

Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit
Tahiri: Mungon vullneti politik për zgjedhjen e presidentit

Tahiri: Mungon vullneti politik për zgjedhjen e presidentit
Nga 25 në 31 vjet burg? Prokuroria kërkon edhe gjashtë vite për Hashim Thaçin

Nga 25 në 31 vjet burg? Prokuroria kërkon edhe gjashtë vite për Hashim Thaçin
Kërkesa për gjashtë vite burg mund ta çojë dënimin e Thaçit në 31 vjet

Kërkesa për gjashtë vite burg mund ta çojë dënimin e Thaçit në 31 vjet
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet