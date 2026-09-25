Kryesia e Kuvendit mblidhet sot pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese

Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, Kryesia e tij do të zhvillojë sot mbledhjen e parë për legjislaturën e 11-të.
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Takimi është thirrur nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, dhe është caktuar të fillojë në orën 11:00. Në të pritet të marrin pjesë nënkryetarët e Kuvendit dhe kryetarët e grupeve parlamentare, transmeton “Bota sot”.
Kjo mbledhje shënon vijimin e punës së institucioneve pas konstituimit të legjislativit.
Ndërkohë, të mërkurën, Gjykata Kushtetuese mori vendim për kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), duke konstatuar se Kuvendi ishte konstituuar pas afatit të përcaktuar.