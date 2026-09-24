Familja dhe institucionet e Kosovës përkujtojnë Afrim Bunjakun në trevjetorin e rënies së tij

Të enjten në mbrëmje, në Prishtinë, u zhvillua një akademi përkujtimore kushtuar trevjetorit të rënies në krye të detyrës të Heroit të Kosovës dhe rreshterit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
Veprimtaria u mbajt më 24 shtator 2026 dhe në të morën pjesë drejtues të institucioneve shtetërore, zyrtarë të Policisë së Kosovës, familjarë të Bunjakut dhe të ftuar të tjerë. Të pranishmit nderuan jetën, punën dhe sakrificën e tij.
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Gjatë akademisë folën u.d. presidentja e Kosovës, Albulena Haxhiu, kryeministri Albin Kurti, ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, si dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha.
Diskutimet u përqendruan te kontributi i Afrim Bunjakut dhe sakrifica e tij, pasi ai humbi jetën më 24 shtator 2023 në Banjskë të Zveçanit, ndërsa ishte në krye të detyrës.
Bunjaku u vra pasi njësitet policore që po shkonin drejt Banjskës, pas njoftimit për bllokimin e rrugës, u përballën me sulm. Autoritetet e Kosovës e kanë përshkruar ngjarjen si sulm terrorist kundër sovranitetit dhe rendit kushtetues të vendit.
Një moment i veçantë i mbrëmjes iu kushtua familjes së tij. Vajza e Afrim Bunjakut foli përpara të pranishmëve, duke ndarë kujtime për të atin dhe sakrificën e tij, ndërsa djali i tij recitoi, në një nga çastet më prekëse të akademisë.
Afrim Bunjaku humbi jetën më 24 shtator 2023 gjatë sulmit në Banjskë, ku u plagos edhe një zyrtar tjetër policor. Në vijim të ngjarjes, Policia e Kosovës ndërmori një operacion të gjerë në atë zonë.
Institucionet e Kosovës e kanë përkujtuar çdo vit Bunjakun, i cili është shpallur Hero i Kosovës për veprën dhe sakrificën e treguar në krye të detyrës. Me rastin e trevjetorit të sulmit, kryeministri Kurti rikujtoi gjithashtu se Bunjaku u vra më 24 shtator 2023 në Banjskë.