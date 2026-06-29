Më të dashuruar se kurrë më parë, Elita dhe GJiko ndajnë me ndjekësit foto nga pushimet në Egjipt

Moderatorja Elita Rudi dhe reperi Gjiko kanë tërhequr së fundmi vëmendjen e mediave dhe rrjeteve sociale me postimet e tyre.

Çifti ka ndarë në Instagram disa fotografi nga pushimet që po kalojnë në Egjipt, ku shfaqen pranë njëri-tjetrit të lumtur dhe të buzëqeshur.

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Elita e ka shoqëruar postimin me një mbishkrim të shkurtër, ku shkruan: “Disa momente janë shumë të shenjta për mbishkrime.”

Elita dhe Gjiko vazhdojnë të jenë një nga çiftet më të komentuara të showbiz-it shqiptar, duke ndarë herë pas here me ndjekësit momente të veçanta nga jeta e tyre private.


Shtuar 29.06.2026 19:15

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