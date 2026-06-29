Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?

Shkëmb Manaj nga LDK-ja ka folur për mbledhjen e kolegjiumit të partisë, e cila u mbajt më herët dhe ku u trajtuan edhe zhvillimet e fundit.
Këto komente ai i dha si i ftuar në emisionin Gazeta.
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Sipas tij, në këtë mbledhje munguan dega e Prizrenit, e Pejës dhe e Lipjanit, ndërsa kryetarët e degëve të tjera ishin të pranishëm.
“Kanë marrë pjesë në këtë proces të diskutimit të brendshëm, ku ka filluar edhe në LDK, dhe që është mirë se ky kolegjium ka zhvilluar këto diskutime dhe se aty i është dhënë mbështetje kreut të LDK-së dhe Kryesisë së partisë”, tha ai mes tjerash.