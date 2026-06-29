Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit

Gjykata Supreme ka vendosur ta rrëzojë si të palejuar padinë që Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministria e Drejtësisë, kishte ngritur kundër Odës së Avokatëve të Kosovës në lidhje me tarifat e regjistrimit.
Në aktvendim thuhet se Ministria e Drejtësisë, përmes Avokaturës Shtetërore si përfaqësuese e saj e autorizuar, e ka dorëzuar padinë ndaj OAK më 12 qershor 2026, raporton “Betimi për Drejtësi”.
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Gjatë shqyrtimit paraprak, Supremja ka konstatuar se padia e paraqitur nuk ishte e qartë dhe as e kuptueshme sa i përket aktit që kundërshtohej, çka sipas gjykatës e pamundësonte vlerësimin e mëtejmë të bazueshmërisë së saj. Për këtë arsye, MD-ja ishte urdhëruar ta korrigjonte dhe plotësonte padinë.
Më pas, me parashtresën e 18 qershorit 2026, paditësja e ka plotësuar dhe saktësuar kërkesëpadinë, duke kërkuar nga Gjykata Supreme që të shfuqizojë si të kundërligjshme lartësinë e shpenzimeve të regjistrimit të Odës së Avokatëve të Kosovës.
Megjithatë, Gjykata Supreme ka vlerësuar se kjo çështje nuk bën pjesë në kompetencën lëndore të saj.
“Gjatë shqyrtimit paraprak të padisë, u vërtetua se aktin të cilin e konteston paditësja në këtë çështje administrative nuk është akt nënligjor posaçërisht një akt i nxjerrë në bazë të autorizimit të shprehur të një ligji të miratuar nga Kuvendi ashtu siç e percaktojnë edhe dispozitat e LKA-së”, thuhet në vendim.
Sipas arsyetimit të Supremes, në padi kërkohet shfuqizimi i lartësisë së shpenzimeve të regjistrimit, por këto shpenzime janë të përcaktuara te “Kërkesa për regjistrim në regjistrin e avokatëve”, e cila, sipas gjykatës, nuk i plotëson kushtet për t’u konsideruar akt nënligjor normativ.
“Sipas nenit 10 paragrafi 4 të LKA-së, Gjykata Supreme ka kompetencë të shqyrtojë vetëm: revizionet e paraqitura kundër aktgjykimeve të giykatës së shkallës së dytë, të cilat i paraqiten gjykatës së shkallës së parë dhe paditë për shfuqizimin e akteve nënligjore normative, që paraqiten drejtpërdrejt në këtë gjykatë. Andaj, nga peëmbajtja e padisë nuk rezulton se rasti ka të bëjë me ndonjë akt nënligjor normativ dhe as me revizion”, thuhet më tej në vendim.
Si rrjedhojë, gjykata ka ardhur në përfundim se akti i kontestuar nuk përmban elementet e një akti nënligjor normativ. Për pasojë, nuk janë përmbushur kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për shqyrtim të mëtejmë, përfshirë edhe kompetencën ligjore të kësaj gjykate, ndërsa nuk ekziston as ndonjë aktgjykim apo lëndë që mund të trajtohet përmes mjetit të jashtëzakonshëm juridik. Në këto rrethana, padia është hedhur poshtë si e palejuar.
“Gjykata Supreme, në referim të nenit 10 paragraf 4 të LKA-së, vlerësoj se kjo gjykatë, gjykon sipas revizionit dhe si shkallë e parë dhe e vetme, ndaj kërkesëpadive për shfuqizimin e një akti nën-ligjor normativ, të gjitha paditë e tjera gjykohen në gjykatën e shkallës së parë si gjykatë kompetente”, thuhet në vendim.
Pas këtij vendimi ka reaguar edhe Oda e Avokatëve të Kosovës, e cila ka deklaruar se përpjekja e Qeverisë për t’i vënë në pikëpyetje aktet e Odës nuk e kaloi as fazën fillestare të lejueshmërisë procedurale.
“Oda e Avokatëve e Kosovës nuk do të njohë dhe nuk do të zbatojë asnjë vendim, akt apo urdhër të nxjerrë nga organe që veprojnë jashtë kompetencave të tyre ligjore. Çdo ndërhyrje e tillë është juridikisht e pabazuar dhe nuk prodhon pasoja juridike ndaj Odës së Avokatëve”, thuhet në reagim.