Takimet e Kallas me Kurtin dhe Vuçiqin në Nju-Jork: Mesazhi i qartë për dialogun

Shefja e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, zhvilloi dje në Nju-Jork bisedime të ndara me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë, kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin Aleksandër Vuçiq.

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Gjatë këtyre takimeve, ajo përcolli qëndrimin e Bashkimit Evropian se është thelbësore të avancohet procesi i normalizimit midis palëve.

“Bashkimi Evropian do të ruajë rolin e një ndërmjetësi të paanshëm,” deklaroi Kallas, duke shtuar se “lehtësimi i dialogut nuk mund të zëvendësojë vullnetin politik në Beograd dhe Prishtinë.”

Ajo nënvizoi detyrimin për të vënë në jetë marrëveshjet e dakorduara në kuadër të dialogut, duke veçuar në mënyrë të posaçme atë të Ohrit.

“Zbatimi i këtyre marrëveshjeve nuk përbën një favor për Brukselin, por një detyrim ndaj qytetarëve të tyre dhe një rajoni që aspiron marrëdhënie normale,” theksoi përfaqësuesja e lartë.

Ajo rikonfirmoi se ecja përpara drejt integrimeve evropiane dhe normalizimi i raporteve duhet të ecin paralelisht.

Në përmbyllje të mesazhit të saj, Kallas u shpreh se tashmë ka ardhur çasti për të hedhur hapa konkretë drejt së ardhmes.


Shtuar 23.09.2026 07:54

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