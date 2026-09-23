Geci: Vlorën Hyseni dje e afroi Hashimi, sot e largoi Albin, dhe i doli tymi – si kaloi nga AKI-ja në krye të SHISH-it e tani në hetim të SPAK-ut

Veprimtari Halil Geci ka reaguar pas njoftimeve se Gjykata e Posaçme ka vendosur masën e sigurisë “arrest në shtëpi” për drejtoreshën e SHISH-it, Vlora Hyseni, në kuadër të hetimeve që SPAK-u po zhvillon për dosjen e AKSHI-t.
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Në reagimin e tij, Geci ka sjellë në vëmendje se Hyseni dikur mbante pozita kyçe në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI), ku arriti deri te posti i zëvendësdrejtoreshës, përpara se në vitin 2021 të shkarkohej nga presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti.
Pas largimit nga ajo detyrë, ajo u përfshi në Shqipëri si këshilltare e kryeministrit Edi Rama për çështjet e sigurisë kombëtare, ndërsa në vitin 2023 mori drejtimin e Shërbimit Informativ Shtetëror (SHISH).
Duke analizuar këtë trajektore, Geci ka vënë në dyshim rrugëtimin e Hysenit nga strukturat e inteligjencës kosovare deri te kreu i SHISH-it dhe hetimi aktual i SPAK-ut.
“Atë që dje e ka afruar Hashimi dhe sot e ka larguar Albin, u pa se i doli timi”, ka shkruar Geci.
Vlora Hyseni, me origjinë nga Kosova, ka lindur në vitin 1984. Ajo ka ndjekur studimet për Drejtësi dhe më pas ka përfunduar një master shkencor në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare.
Karriera e saj në sektorin e inteligjencës nisi në vitin 2010, kur iu bashkua AKI-së, ku më vonë u përfshi edhe në çështjet e marrëdhënieve me jashtë. Në shkurt të vitit 2019, ajo u emërua zëvendësdrejtoreshë e kësaj agjencie nga presidenti i atëhershëm Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Gjatë periudhës dhjetor 2020 – prill 2021, ajo ushtroi edhe funksionin e drejtoreshës së përkohshme të AKI-së.
Më 30 qershor 2021, presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti morën vendimin për ta shkarkuar nga posti i zëvendësdrejtoreshës. Në atë kohë, arsyeja e saktë e shkarkimit nuk u bë publike. Asaj iu kërkua të dorëzonte të gjitha materialet dhe pajisjet e institucionit dhe të mbante konfidenciale informacionet e klasifikuara që kishte pasur në dispozicion gjatë ushtrimit të detyrës.
Pas largimit nga AKI-ja, Hyseni vazhdoi rrugëtimin e saj në Shqipëri. Në vitin 2021 u angazhua si këshilltare e kryeministrit Rama për sigurinë kombëtare. Më pas, në vitin 2023, Rama e propozoi për të drejtuar SHISH-in dhe presidenti Bajram Begaj e dekretoi në krye të këtij institucioni më 3 prill 2023.
Kështu, nga një post i lartë në inteligjencën e Kosovës, ajo kaloi në rolin e këshilltares së kryeministrit shqiptar dhe më pas në drejtimin e shërbimit kryesor sekret të Shqipërisë.
Më 22 shtator 2026, historia mori një tjetër kthesë. SPAK-u po kryen hetime në kuadër të dosjes së AKSHI-t, ndërsa Gjykata e Posaçme ka vendosur ndaj saj masën “arrest në shtëpi” dhe pezullimin nga detyra. Sipas burimeve, dyshimet përfshijnë edhe nxjerrjen e akteve ose të dhënave sekrete te persona të paautorizuar.
Rasti ka marrë përmasa ndërkombëtare. Media prestigjioze si Reuters kanë raportuar për masën ndaj drejtueses së SHISH-it dhe për dyshimet që lidhen me zbulimin e informacionit të klasifikuar.
Hetimi ka të bëjë me dosjen e AKSHI-t, ku SPAK-u po heton zyrtarë dhe biznesmenë për dyshime mbi korrupsionin, keqpërdorimin e fondeve publike dhe parregullsitë në procedurat e tenderimit.
Geci shtron pyetjen se si është e mundur që një zyrtare e shkarkuar nga një post i lartë në AKI në vitin 2021, pa u dhënë asnjë arsye publike për atë vendim, vetëm dy vjet më vonë të propozohet nga Edi Rama për të udhëhequr SHISH-in dhe sot të ndodhet nën masë sigurie në kuadër të një hetimi të SPAK-ut.
Ai thekson se kjo nuk është çështje hamendësimesh apo akuzash, por kërkon dokumente, transparencë dhe një hetim të plotë deri në fund. Sipas tij, tani nuk mund të nxirren përfundime për fajësinë, sepse hetimi është ende në zhvillim dhe vendimi përfundimtar i përket sistemit të drejtësisë.
Megjithatë, ai vëren se është e qartë se nga AKI-ja e Kosovës, te SHISH-i i Shqipërisë dhe tani në një hetim që lidhet me informacionet sekrete të shtetit, rruga është e mbushur me pikëpyetje.
Në fund, Geci nënvizon se duhet pritur rezultati i hetimit, jo me hamendësime apo akuza pa prova, por me dokumente dhe fakte. Sepse, siç shprehet ai, kur flitet për sekretet e shtetit, e vërteta nuk mund të mbetet sekret.