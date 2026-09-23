Rrustem Mustafa: Përmendja e emrit tim në aktgjykimin e Hagës nuk më shqetëson

Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Rrustem Mustafa, ka thënë se nuk ndjen shqetësim për faktin që emri i tij u përmend në vendimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
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Në një paraqitje në Debat Plus, Mustafa theksoi se për të ka më shumë peshë vetë vendimi ndaj katër ish-udhëheqësve të UÇK-së, të cilin e quajti të padrejtë.
“Aktgjykimi i keq që u dha për bashkëluftëtarët tanë i bën të parëndësishme se kush përmendet, çfarë thuhet dhe çfarë ngrihet mbi atë dokument, mbi atë urdhër aktgjykimi që u shpall më 16 shtator. Të gjitha rëndësitë e tjera zbehen, e rëndësishme është që është aktgjykim i padrejtë”, u shpreh ai.
Emri i Rrustem Mustafës u përmend në aktgjykimin e 16 shtatorit krahas emrave të Lahi Brahimajt, Fatmir Limajt, Sylejman Selimit, Latif Gashit, Shukri Bujës dhe Sabit Gecit, edhe pse asnjëri prej tyre nuk ishte i akuzuar në këtë çështje.
Gjatë shpalljes së vendimit, trupi gjykues i Dhomave të Specializuara deklaroi se këta persona bënin pjesë në “ndërmarrjen e përbashkët kriminale”.
Mustafa shtoi se nuk e konsideron shqetësuese përmendjen e emrit të tij. “Nuk më dëmton që u përdor emri. Unë jam mik me ata që u dënuan. Nuk kam arsye të frikësohem”, tha ai.
Sa i përket luftës së UÇK-së, Mustafa u shpreh se ajo kishte zgjatur shkurt dhe, sipas tij, kishte natyrë më tepër politike. “Lufta e UÇK-së ishte një moment i shkurtër. Lufta jonë ishte më shumë politike. Kemi pasur armë që krismat tona të dëgjoheshin te miqtë tanë, te shtetet e qytetëruara, të cilat u përgjigjën dhe na erdhën në ndihmë”, deklaroi Mustafa.