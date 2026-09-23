Arrest shtëpiak për Vlora Hysenin, Bytyçi vë në dyshim procedurën e shkarkimit nga Rama

Profesori Enver Bytyçi ka reaguar lidhur me çështjen e Vlora Hysenit, duke vënë në dukje se pas masës së arrestit shtëpiak të vendosur nga SPAK dhe GJKKO, kryeministri Edi Rama bëri të ditur largimin e saj nga pozita e drejtueses së SHISH-it.
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Ai ka shprehur rezerva për formën e këtij shkarkimi, duke rikujtuar se shefi i SHISH-it hiqet nga detyra me anë të një dekreti presidencial, pas propozimit nga ana e kryeministrit.
“Sot zonja Vlora Hyseni u gjet fajtore për dy vepra penale. SPAK dhe GJKKO caktuan ndaj saj masat e pezullimit nga funksioni dhe arrestit në banesë për drejtuesen e inteligjencës shqiptare, zonjën Hyseni,” deklaroi Bytyçi.
Ai shtoi se pas shkarkimit nga presidentja Osmani dhe kryeministri i Kosovës nga roli i zv.drejtoreshës së shërbimit sekret kosovar, Edi Rama e afroi fillimisht si këshilltare sigurie, që lidhet me raportet Rama-Vuçiq, dhe më vonë e vendosi në krye të SHIK-ut.
Disa orë pas shpalljes së masës së sigurisë, kryeministri Rama njoftoi nga Nju Jorku se e kishte shkarkuar Vlora Hysenin, duke përvetësuar edhe kompetencat e presidentit Bajram Begaj. Sipas tij, kreu i SHIK-ut në Shqipëri largohet me dekret të kreut të shtetit me propozim të kryeministrit, por Rama nuk u shpreh se po i propozonte presidentit shkarkimin, por deklaroi drejtpërdrejt: “e shkarkon drejtoren e SHIK-ut të Shqipërisë”.
Bytyçi ka hedhur dyshime edhe mbi motivin e vërtetë të këtij shkarkimi. Sipas arsyetimit të tij, ky hap mund t’i krijojë mundësi Hysenit të braktisë Shqipërinë dhe të mos rikthehet kurrë, teksa shton se kjo hipotezë do të verifikohet në të ardhmen e afërt.
“Pse ndodhi kështu? Sepse Edi Ramës i nevojitet shkarkimi i zonjës Vlora Hyseni në mënyrë që ajo të jetë e lirë të mos kthehet më në Shqipëri. Pra, të arratiset nga vendi. Këtë veprim ajo mund ta kryejë vetëm nëse lirohet ose shkarkohet nga detyra zyrtare. Kjo logjikë do të konfirmohet shumë shpejt! Brenda një ose dy ditësh,” theksoi ai për “Bota sot”.
Rikujtojmë se drejtoresha e Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni, u shkarkua nga kryeministri Edi Rama menjëherë pasi Gjykata e Posaçme vendosi ndaj saj masën “arrest në shtëpi” dhe e pezulloi nga detyra.
Ky vendim vjen në kuadrin e një hetimi të SPAK-ut, ku Hyseni dyshohet se ka kryer veprat penale të “përkrahjes së autorit të krimit” dhe “zbulimit të akteve ose të dhënave sekrete”. Hetimi ka lidhje me procedimin penal që po zhvillohet për dosjen e AKSHI-t.