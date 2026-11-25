Në vitin 2023, krerët e shërbimeve inteligjente të aleancës Five Eyes u takuan në Universitetin Stanford, në një paraqitje publike që ndodh rrallë. Ata i paralajmëruan kompanitë teknologjike se regjimet autoritare kishin fokusuar vëmendjen te vjedhja e risive të tyre.
Ky paralajmërim ka edhe më shumë rëndësi tani, pas vendimit befasues të Nvidia që e ktheu Jensen Huang në krye të kompanisë si drejtues ekzekutiv. Ky vendim u mor pasi doli në dritë marrëdhënia e tij me një kliente, të cilën shërbimet amerikane të inteligjencës e dyshojnë si spiune kineze.
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OpenAI, gjithashtu, është prekur nga një rast spiunazhi. Këto ngjarje ngjallin dyshime se kompanitë e mëdha të teknologjisë mund të jenë jashtëzakonisht të papërgatitura për teknikat tradicionale të spiunazhit që përdorin shtetet armiqësore.
Sir Ken McCallum, drejtori i përgjithshëm i MI5, shërbimit britanik të inteligjencës së brendshme, u deklaroi tre vjet më parë në Stanford zyrtarëve qeveritarë, investitorëve dhe drejtuesve të kompanive të teknologjisë se “nëse sot punoni në ballë të teknologjisë, gjeopolitika interesohet për ju, edhe kur ju nuk interesoheni për të”.
Paraqitja publike e McCallum dhe e kolegëve të tij nga Shtetet e Bashkuara, Australia, Zelanda e Re dhe Kanadaja ndodhi më pak se një vit pas lançimit të ChatGPT nga OpenAI. Ai moment shënoi fillimin e një gare armatimi mes kompanive private për të zhvilluar sisteme të avancuara të inteligjencës artificiale.
Kjo garë i ka vendosur kompanitë e Silicon Valley, dikur të përqendruara në fusha të ngushta, në qendër të një konfrontimi global për avantazh teknologjik. Në këtë përballje, sekretet e biznesit kanë fituar të njëjtën rëndësi si sekretet shtetërore, ndërsa spiunazhi industrial ka marrë peshë gjeopolitike.
OpenAI u krijua si ent jofitimprurës në 2015, kurse Anthropic në 2021. Të dyja filluan si organizata kërkimore pa strategji biznesi dhe pa synime për produkte. Asnjëra nuk e kishte të qartë se si do të gjeneronte të ardhura. Sot, pas ofertës publike fillestare më të madhe të shënuar ndonjëherë, Anthropic vlerësohet rreth 1.2 trilionë dollarë, ndërsa OpenAI është kompania më e vlefshme në botë mes atyre që nuk janë të listuara në bursë.
Alphabet, kompania mëmë e Google, gjithashtu është transformuar nga revolucioni i inteligjencës artificiale. Dikur dominuese në reklamat digjitale, me një model biznesi që kërkonte relativisht pak aktive fizike, Alphabet është kthyer në një nga zhvilluesit më të mëdhenj në botë të infrastrukturës së inteligjencës artificiale dhe shërbimeve cloud. Në vetëm katër vjet, shpenzimet e saj kapitale janë gjashtëfishuar dhe kanë arritur në 200 miliardë dollarë.
Glenn Chafetz, ish-oficer karriere në CIA dhe aktualisht drejtues i 2430 Group, një institut kërkimor jopartiak që studion spiunazhin e sponsorizuar nga shtetet, thotë se shpesh u drejton kompanive të teknologjisë një paralajmërim të thjeshtë: “Po luani një lojë të re dhe nuk i njihni as rregullat.”
Gjatë këtij muaji, raportet e Financial Times dhe mediave të tjera nxorën në pah se Huang, një nga figurat më të njohura të sektorit, kishte pasur një marrëdhënie intime me një grua që autoritetet amerikane e shohin si bashkëpunëtore të inteligjencës kineze. Alice Huang ishte gjithashtu e lidhur me një rrjet që kontrabandonte gjysmëpërçues të avancuar drejt Kinës kontinentale.
Të hënën, vetëm 11 ditë pas dorëheqjes së Jensen Huang nga posti i drejtuesit ekzekutiv, bordi i Nvidia njoftoi se kishte votuar njëzëri për ta rikthyer atë. Sipas bordit, ai kishte marrë udhëzime nga “nivelet e larta” të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, të cilat theksonin se kthimi i Huang “nuk përbën rrezik për sigurinë kombëtare”.
Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje për kreun e Nvidia. Të hënën ai deklaroi se bordi kishte marrë “vendimin e duhur dhe të përshtatshëm”. Përpara se kthimi i Huang të shkaktonte rritjen e aksioneve, largimi i tij i kishte kushtuar Nvidia më shumë se 2.5 trilionë dollarë në kapitalizim tregu, duke zvarritur edhe indekset më të gjera të bursës.
Kurthi i dyshuar i ngritur përmes një lidhjeje intime tregon një problem të gjerë. Kompanitë e sotme të mëdha teknologjike janë të cenueshme në shumë nga të njëjtat mënyra si institucionet shtetërore, por masat e tyre të sigurisë janë shumë më të kufizuara.
Që Huang mund të ketë qenë kaq i zbuluar ndaj një kurthi të tillë vë në dyshim gjykimin e tij personal dhe tregon se sa pak e përgatitur është industria e teknologjisë për rreziqet që vijnë me rritjen e fuqisë së saj.
Në gusht 2018, Apple u bë kompania e parë që kapi vlerën e tregut prej 1 trilion dollarësh. Sot, 15 kompani të listuara në bursë e kanë arritur këtë prag, përfshirë laboratorin e inteligjencës artificiale Anthropic. Kur Nvidia arriti kulmin muajin e kaluar, vetëm dy shtete kishin një produkt të brendshëm bruto më të lartë se kapitalizimi i saj prej 5.8 trilionë dollarësh: Kina dhe Shtetet e Bashkuara.
Megjithatë, rreziqet që lidhen me suksesin e këtyre kompanive vazhdojnë të mos vlerësohen sa duhet. Javën e kaluar, Departamenti amerikan i Drejtësisë ngriti akuza ndaj një shtetasi rus, i cili akuzohet se u përpoq të mbikëqyrte punonjësit e Palantir për të mbledhur informacione rreth kompanisë që furnizon Ukrainën me mjete teknologjike. Muajin e kaluar, një shtetas saudit u arrestua nën akuzën se dyshohet të ketë vendosur një pajisje përgjimi në një sallë mbledhjesh të OpenAI, të përdorur shpesh nga drejtuesit e kompanisë.
Këto incidente ilustrojnë kërcënimin për të cilin McCallum kishte paralajmëruar drejtuesit e teknologjisë tre vjet më parë. Ato vënë në pah boshllëqet e sigurisë që vazhdojnë të ekzistojnë në një kohë kur kompanitë e tyre janë bërë shtyllë e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara.
“Po përpiqesh të aplikosh rregulla të qeverisjes së korporatës mbi një kulturë startup-i”, thotë Nuala O’Connor, ish-drejtuese në Amazon dhe ish-zyrtare e Departamentit amerikan të Sigurisë së Brendshme. “Bindja e përhapur është se ‘rregullat na ngadalësojnë’, gjë që e vështirëson punën. Megjithatë, duke marrë parasysh madhësinë e këtyre kompanive, ato përbëjnë pasuri për vendin dhe për ekonominë globale. Në një farë momenti, dikush duhet ta marrë seriozisht përgjegjësinë për drejtimin e tyre.”
Nga mjeshtrit e qelqit te prodhuesit e çipave.
Kur Chafetz e filloi karrierën në shërbimet inteligjente, institucionet e sigurisë kombëtare të SHBA ishin ndërtuar për Luftën e Ftohtë. Pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, ato u përshtatën për t’u përballur me terrorizmin.
“Tani jemi në një realitet krejt tjetër, të përcaktuar nga Kina”, thotë ai. “Kina po e sulmon SHBA-në duke goditur sektorin privat përmes sabotimit dhe ndikimit politik. Këtë po e shohim tashmë me Nvidia-n.”
Kompanitë e teknologjisë e dinë se veprojnë në ballë të inovacionit, por shpesh nuk e kuptojnë se sa të cenueshme janë. Kur Colin Reed, ish-analist i inteligjencës amerikane, iu bashkua Salesforce në vitin 2021 për ta ndihmuar kompaninë të menaxhonte rreziqet, ai priste të kishte burime gati të pakufizuara dhe të punonte “në vijën e parë të konkurrencës gjeopolitike”.
“Ajo që më mbeti më shumë në mendje ishte se deri në ç’masë kompania nuk e kuptonte rolin e saj si aktore në skenën botërore… Kur flisja me drejtuesit, më thoshin: ‘Jo, ne nuk interesohemi fare për gjeopolitikën. Jemi këtu për të shitur shërbimet e Salesforce’”, kujton ai.
Salesforce nuk pranoi të komentonte.
Reed, i cili sot drejton inteligjencën në Clock&Cloud, një kompani teknologjike me seli në Helsinki që merret me rreziqet gjeopolitike, shton se mbrojtja e sekreteve tregtare nga një kundërshtar i vendosur është një sfidë e vjetër. Ai kujton se në vitin 1291, Venediku i izoloi mjeshtrit e qelqit në ishullin e Muranos, sepse kuptonte se njerëzit që zotëronin një teknologji strategjike ishin objektiva me rëndësi.
“Në 1848, Kompania e Indive Lindore dërgoi një botanist të maskuar si zyrtar perandorak për të vjedhur sekretet e prodhimit të çajit në Kinë”, shton ai.
Sot kanë ndryshuar përmasat, fusha dhe ndjeshmëria e projekteve që po zhvillohen. Megjithëse kompanitë e teknologjisë janë rritur shumë në pasuri dhe fuqi, rrallë u është dashur të ndryshojnë mënyrën se si qeverisen dhe si veprojnë.
Për pjesën më të madhe të 33 viteve të fundit, Nvidia ishte e njohur si një kompani e shkathët në fushën e grafikës, që prodhonte çipa për videolojëra. Ajo hyri në listën Fortune 500 vetëm në vitin 2017. Deri në vitin 2024, vlera e saj kishte tejkaluar atë të Apple. Pavarësisht kësaj rritjeje, qeverisja e kompanisë ka ndryshuar shumë pak, njësoj si përbërja e bordit që të hënën votoi njëzëri për rikthimin e Huang.
Themeluesi i Nvidia u largua fillimisht nga posti i drejtuesit ekzekutiv këtë muaj, pas raporteve për marrëdhënien e tij me Alice Huang, ish-drejtuese e Megaspeed, një kompani me seli në Singapor dhe kliente e prodhuesit amerikan të çipave. Raportet përmendën gjithashtu një marrëdhënie me të paktën një punonjëse në varësi të tij në Nvidia.
Më parë, Huang kishte deklaruar se synonte të qëndronte në krye të kompanisë edhe për dy dekada.
Një ligj si Dodd-Frank për sektorin e teknologjisë?
Rasti i Huang ka nxitur kërkesa për rregulla më të forta, që të pasqyrojnë peshën sistemike të kompanive kryesore teknologjike në SHBA.
Reforma e fundit e madhe e qeverisjes së korporatave në Shtetet e Bashkuara, ligji Dodd-Frank, aplikohej vetëm për bankat dhe disa institucione financiare. Kur ligji u miratua në 2010, Nvidia vlente 5 miliardë dollarë, ndërsa vlera e JPMorgan ishte 30 herë më e lartë.
Dodd-Frank kërkoi krijimin e komiteteve të rrezikut dhe vendosi “standarde më të larta” për bordet. Parimi ishte se nëse falimentimi i një institucioni përbënte problem për publikun, atëherë edhe mënyra se si qeverisej ai institucion ishte çështje me interes publik.
Kur vlera e tregut e Nvidia-s kaloi vlerën e përbashkët të të gjitha bankave në SHBA dhe Kanada, kompania nuk u nënshtrohej atyre standardeve të shtuara. Për më tepër, ajo nuk kishte as një plan zyrtar për pasardhësin e drejtuesit ekzekutiv.
David Shedd, ish-drejtues në detyrë i Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes në Pentagon, thotë se kompanive më të mëdha që veprojnë në fusha të ndjeshme u nevojiten komitete formale të rrezikut, plane të detyrueshme për pasardhësit në drejtim dhe auditime të jashtme të rrepta, të cilat nuk duhet t’i lihen në dorë zgjedhjes së vetë kompanisë.
“Kur një kompani grumbullon ndikim të krahasueshëm me atë të një shteti”, shton ai, “mekanizmat e zakonshëm të qeverisjes nuk janë më të mjaftueshëm.”
Në bordin e Nvidia marrin pjesë disa figura me përvojë të gjatë në industri. Tre prej tyre kanë shërbyer pa ndërprerje që përpara se kompania të hynte në bursë në vitin 1999.
Njëri prej tyre është ish-drejtues marketingu në Ligën Kombëtare të Futbollit Amerikan, ndërsa një tjetër ka punuar 31 vjet në Taco Bell. Suzanne Nora Johnson, ish-nënkryetare e Goldman Sachs, iu bashkua bordit vetëm në korrik.
Harvey Jones, i cili u emërua së fundmi kryetar i bordit, pati rol të rëndësishëm në largimin e përkohshëm të Huang këtë muaj. Ai është anëtar i bordit që nga themelimi i kompanisë në vitin 1993.
Bashkëpunëtorët e hershëm e përshkruajnë Jones si një biznesmen të aftë që “e njeh mirë biznesin e teknologjisë nga brenda”. Megjithatë, jashtë Nvidia ai ishte relativisht pak i njohur. Asnjë nga anëtarët e bordit nuk ka qenë drejtues ekzekutiv i një kompanie të indeksit S&P 500. Asnjëri nuk ka ndërtuar karrierë në qeveri, mbrojtje apo shërbime inteligjente. Ky është një boshllëk i madh për një kompani që merrte rreth 25% të të ardhurave nga Kina përpara se Uashingtoni të vendoste kufizime të rrepta eksporti.
“Edhe po të tregohesh bujar, ky ishte ekipi i dytë”, thotë Chafetz.
Shedd e cilëson përbërjen e bordit “krejtësisht të papërshtatshme”. Sipas tij, rritja e shpejtë e aksioneve të Nvidia i pasuroi disa anëtarë deri aty sa u bënë miliarderë. Interesi i tyre financiar vë në dyshim aftësinë për t’i kërkuar llogari Huang. Struktura e qeverisjes së kompanisë, shton ai, “ishte një katastrofë që pritej të ndodhte”.
Nvidia nuk pranoi të komentonte.
Javën e kaluar, Jones njoftoi se bordi kishte krijuar një komitet për mbikëqyrjen e sigurisë kombëtare dhe kontrolleve të eksporteve. Deri në atë moment, Nvidia kishte vetëm komitete të përhershme për auditimin, shpërblimet, si dhe emërimet dhe qeverisjen e korporatës. Struktura ishte e njëjtë me atë të vitit 2004, kur Nvidia vlente 3.7 miliardë dollarë dhe ishte ende një kompani e vogël që prodhonte karta grafike për videolojëra.
Mungesa e një komiteti rreziku bëri që të kishte pak shqyrtim të brendshëm kur Nvidia hoqi Singaporin si kategori gjeografike nga raportimet e saj financiare vitin e kaluar. Ndryshimi iu atribuua një metodologjie të re raportimi që mbështetej te vendi ku klienti ishte realisht i vendosur. Ai përkoi me ngritjen e pyetjeve mbi marrëdhëniet tregtare të Nvidia me Megaspeed në rajon. Megaspeed ka mohuar çdo shkelje.
Përballja me realitetin.
Ekspozimi i Nvidia ndaj spiunazhit është pjesë e një problemi më të gjerë. Kompanitë e inteligjencës artificiale po investojnë qindra miliardë dollarë në një teknologji që premton të transformojë jetën e përditshme dhe botën e biznesit, ndërkohë që vazhdojnë të veprojnë me zakonet e startup-eve të vogla.
Edhe SpaceX ka një bord me përvojë të kufizuar në raport me peshën gjeopolitike të kompanisë. Operacionet satelitore të Starlink janë thelbësore për mbrojtjen e Ukrainës kundër Rusisë, ndërsa biznesi i lëshimeve hapësinore mbështetet kryesisht te NASA, Pentagoni dhe agjenci të tjera shtetërore. Në bordin e saj nuk ka asnjë ish-sekretar të Mbrojtjes, ish-drejtor të CIA-s apo gjeneral.
Një ish-drejtues i Meta-s vë në dyshim nëse “mund të flitet fare për siguri operacionale në ndonjërin prej laboratorëve të inteligjencës artificiale në San Francisko”. Sipas tij, në shumë raste kërkuesit e një laboratori “ndajnë banesën me një kërkues të një laboratori tjetër”.
Kompani të konsoliduara si Apple dhe Meta vendosin kufizime të rrepta për punonjësit në ambientet e punës. Lëvizja mes ndërtesave kufizohet dhe skuadrat që punojnë në projekte të ndjeshme mbahen në hapësira të veçuara, për të parandaluar që informacioni tregtar të përfundojë te konkurrentët, aktorët e huaj armiqësorë apo mediat, sipas disa personave në dijeni të çështjes.
“Një zyrtar me autorizim për të pasur qasje në informacione sekrete, mesatarisht, ka shumë më pak mundësi t’i shkaktojë dëm SHBA-së sesa një kërkues i vetëm i inteligjencës artificiale”, shton ish-drejtuesi i Meta-s.
Një incident i kohëve të fundit me ish-inxhinierin e OpenAI dhe shtetasin saudit Abdulrahman Alfozan ka nxjerrë në pah dobësitë e sigurisë në zyrat e OpenAI dhe të laboratorëve të tjerë të inteligjencës artificiale.
Sipas një personi në dijeni të çështjes, Alfozan dyshohet se arriti të vendoste fshehurazi një pajisje përgjimi në një sallë që drejtuesit e përdornin për takime me klientët. Ekipi i sigurisë i kompanisë e zbuloi pajisjen e thjeshtë të regjistrimit, të mbështjellë me letër higjienike dhe të fshehur pas një televizori, gjatë një kontrolli rutinë dhe njoftoi FBI-në. Alfozan u arrestua në fillim të tetorit me akuza për përgjim të paligjshëm dhe mbetet në paraburgim në pritje të procesit gjyqësor.
Prokurorët amerikanë deklaruan javën e kaluar se kishin siguruar rreth 160 orë regjistrime audio nga pajisjet e Alfozan, të cilat dyshojnë se janë regjistrime të takimeve të OpenAI.
Alfozan është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat. Në dokumentet e dorëzuara në gjykatë, avokatët e ish-inxhinierit kanë argumentuar se qeveria nuk ka paraqitur prova që ai të ketë vepruar për shërbimet saudite të inteligjencës. Ata e kanë përshkruar si “dikë që eksperimentonte me pajisje, tepër kureshtar dhe pa synime me qëllim të keq”. Avokati i Alfozan nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Gjithashtu javën e kaluar, Departamenti i Drejtësisë ngriti katër akuza ndaj shtetasit rus Igor D’iu për një skemë spiunimi ndaj punonjësve të Palantir. D’iu dyshohet se i ka ndjekur punonjësit dhe se është përpjekur t’u fotografojë ekranet e kompjuterëve në kafene pranë zyrës së kompanisë në Palo Alto.
Duke folur javën e kaluar në një konferencë të Semafor në Palo Alto, drejtuesi ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, u shpreh se incidenti me Alfozan pasqyron një problem në rritje. Rivalët, tha ai, po “kërkojnë të fitojnë avantazh” duke përdorur metoda të paligjshme.
“Ne kemi jetuar prej kohësh me këtë realitet, me të cilin të tjerët tani po përballen papritur dhe shumë publikisht”, tha ai. “Jam i sigurt se ndonjëherë na kanë mashtruar. Jam gjithashtu i sigurt se siguria jonë operacionale dhe siguria në tërësi nuk kanë qenë të përsosura, por kemi pasur kohë të përshtatemi.”
Në gusht të vitit të kaluar, OpenAI emëroi Aristedes Mahairas në krye të sigurisë së korporatës në nivel global. Mahairas kishte punuar për gati 24 vjet në FBI, me përvojë në inteligjencën kibernetike dhe në luftën kundër terrorizmit.
Kompania ka rekrutuar gjithashtu ish-punonjës të CIA-s, sipas një personi në dijeni të çështjes. Në disa pjesë të ndërtesave ka hapësira të rrethuara me panele të përkohshme për të kufizuar hyrjen e punonjësve dhe vizitorëve, shton ai. Në zyra përdoren porta rrotulluese për të kontrolluar lëvizjen. Sallat private të takimeve dhe ato të hapura për vizitorët ndodhen në zona të ndryshme, me nivele të ndryshme kufizimi.
“E marrim seriozisht mbrojtjen e teknologjisë, të dhënave dhe njerëzve tanë dhe e konsiderojmë çështje me rëndësi kombëtare”, tha OpenAI në një deklaratë. Kompania shtoi se programi i saj i sigurisë synon të mbrojë nga një gamë kërcënimesh, “nga rreziqet e brendshme te kriminelët kibernetikë dhe shtetet”.
Pas përplasjes në bord në vitin 2023, kompania riorganizoi drejtimin e saj. Sot, në bord bëjnë pjesë gjenerali me katër yje në pension Paul Nakasone, ish-drejtor i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, dhe Paul Christiano, këshilltar i Qendrës së qeverisë së SHBA për Standardet dhe Inovacionin në Inteligjencën Artificiale.
Rivalja e saj Anthropic, pavarësisht hyrjes në bursë javën e kaluar me një ofertë publike fillestare rekord, ende ka një bord me pak përvojë në gjeopolitikë dhe kundërzbulim.
Megjithatë, vitin e kaluar Anthropic krijoi një këshill këshillimor për sigurinë kombëtare dhe sektorin publik. Në të marrin pjesë ish-senatori republikan Roy Blunt dhe David Cohen, i cili ka shërbyer dy herë si zëvendësdrejtor i CIA-s.
Sipas një personi në dijeni të çështjes, Anthropic ka rekrutuar gjithashtu njerëz nga shërbimet e inteligjencës së SHBA për poste të niveleve më të ulëta, përfshirë pozicione që merren posaçërisht me rreziqet e brendshme dhe mbikëqyrin aktivitetet e punonjësve.
Në një dokument të dorëzuar përpara listimit në bursë javën e kaluar, Anthropic u tha investitorëve se kishte qenë “objektiv i individëve që kërkonin të punësoheshin me identitete të rreme” për të fituar qasje në informacionin e mbrojtur të kompanisë. Ajo përmendi gjithashtu rrezikun që punonjësit e saj të “komprometoheshin pasi t’i bashkoheshin kompanisë”, për shkak të presionit nga aktorë të mbështetur nga shtetet ose nga konkurrentët.
Në të njëjtin dokument, Anthropic i përshkroi të dhënat e brendshme dhe “peshat e modeleve”, parametrat që ndikojnë te rezultatet që prodhojnë mjetet e saj të inteligjencës artificiale, si “objektiva me vlerë veçanërisht të lartë për spiunazhin dhe vjedhjen e sponsorizuar nga shtetet”.
Anthropic i tha Financial Times se i trajton “kërcënimet nga shërbimet e huaja të inteligjencës si një rrezik serioz” dhe se zbaton “verifikim të rreptë të personelit, kontrolle të forta të qasjes dhe monitorim të rreziqeve të brendshme”.
Kur bota reale përballet me teknologjinë.
Greg Levesque, drejtues ekzekutiv i kompanisë konsulente Strider Technologies, thotë se pretendimet rreth Huang duhet të shërbejnë si një sinjal alarmi për Silicon Valley. “Kompanitë më të mëdha teknologjike sot veprojnë në përmasa të krahasueshme me shtetet dhe shërbimet e huaja inteligjente i vënë në shënjestër në të njëjtën mënyrë”, thotë ai. “Por ato nuk gëzojnë mbrojtjen që ka një shtet dhe shumë prej tyre nuk e shohin kërcënimin.”
Për disa dekada, kompanitë e teknologjisë kanë investuar miliarda dollarë në sigurinë kibernetike për të ndërtuar sisteme të sofistikuara mbrojtjeje kundër hakerëve. Shumë prej tyre kanë reaguar më ngadalë ndaj metodave më personale të shërbimeve të huaja të inteligjencës. Këto shërbime synojnë të shfrytëzojnë lidhjet personale, të krijojnë burime brenda kompanive dhe t’u afrohen drejtuesve e kërkuesve që mbajnë përgjegjësi për teknologjitë më të vlefshme.
Roderick Jones, kryetar ekzekutiv i kompanisë private të sigurisë Concentric, argumenton se shumë kompani ende nuk e kanë kuptuar se kundërzbulimi përbën një sfidë më vete, krahas sigurisë kibernetike dhe mbrojtjes fizike. “Kam takuar shumë prej drejtuesve të gjigantëve të teknologjisë”, thotë ai, “dhe ngurrimi për ta trajtuar këtë temë është i plotë.”
Uashingtoni synon t’i kthejë kompanitë kryesore të inteligjencës artificiale të SHBA në kampione kombëtare. Ai mbështetet te teknologjitë e tyre për të përballuar rivalitetin ekonomik dhe gjeopolitik me Kinën. Por perspektiva e një mbështetjeje më të madhe shtetërore ngre një pyetje të vështirë: a mund të vazhdojnë kompanitë të vendosin vetë se si do t’i menaxhojnë kërcënimet?
Pak ekspertë të inteligjencës besojnë se gjigantët e teknologjisë do të ndryshojnë vullnetarisht. Kur pyetet nëse rasti Huang mund ta shtyjë më në fund industrinë të rishikojë mënyrën si e trajton këtë rrezik, ish-oficeri i CIA-s, Chafetz, qesh lehtë.
“Shpresoj që të paktën disa nga kompanitë përkatëse të zgjohen dhe të kuptojnë se ky është një problem që mund t’i shkatërrojë”, thotë ai. “Por ato priren ta shohin sigurinë si një zë shpenzimesh.”
Për kompanitë te të cilat Uashingtoni ka varur epërsinë teknologjike të SHBA-së, pasojat e një gabimi tashmë mund të shtrihen shumë përtej vetë kompanive.