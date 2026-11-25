Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, Todd Blanche, e përshkroi Nvidia-n si një “kompani të përgjegjshme”, por nuk pranoi të thotë nëse prodhuesi i çipave të inteligjencës artificiale është objekt i një hetimi federal.
Blanche tha se nuk kishte të dhëna për statusin e lejes së sigurisë së Jensen Huang, CEO-s që është rikthyer në detyrë. Ndërkohë, ligjvënësit po kërkojnë sqarime për rolin e presidentit Donald Trump në rikthimin e tij.
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Huang u kthye në post më pak se dy javë pasi ishte detyruar të largohej, pas zbulimeve për marrëdhënie jashtëmartesore, mes tyre edhe një lidhje me një person të dyshuar si spiune kineze.
Të martën, kur u pyet disa herë nëse Departamenti i Drejtësisë ose FBI-ja kishin hetuar Huang-un, Blanche u përgjigj: “Nuk e di për çfarë po flisni”.
Javën e ardhshme, Huang pritet të paraqitet para Kongresit për t’iu përgjigjur pyetjeve mbi shqetësimet e sigurisë kombëtare që lidhen me marrëdhënien e tij me të dyshuarën si spiune kineze. Ajo drejtonte Megaspeed, kompani me seli në Singapor dhe kliente korporative e Nvidia-s.
Trump ka deklaruar se do ta shqyrtonte faljen e Huang-ut për çfarëdo veprimtarie të mundshme kriminale, ndonëse nuk beson se një ndërhyrje e tillë do të nevojitet.
“Besoj se kjo është gjithmonë një mundësi, por nuk mendoj se do të jetë e nevojshme”, tha Trump në një intervistë për gazetën New York Post, të publikuar të martën.
Departamenti i Tregtisë i SHBA-së ka bërë të ditur se po përgatit përfshirjen e Megaspeed në listën e zezë, për shkak të dyshimeve se kompania ka ndihmuar në dërgimin e paligjshëm të çipave të avancuar drejt Kinës.
Javën e kaluar, Departamenti i Tregtisë dhe Departamenti i Drejtësisë deklaruan së bashku se hetimi për Megaspeed kishte nisur në vitin 2024 dhe lidhej me “shkelje të mundshme të kontrolleve të eksportit”.
Megjithatë, Blanche u tha gazetarëve të martën se Departamenti i Drejtësisë po zhvillon njëkohësisht “qindra, në mos më shumë” hetime për eksportet.
“Kështu që, kur thoni se hetimi për eksportet është ende në vijim, nuk e di për çfarë po flisni”, tha ai.
Blanche u pyet gjithashtu nëse ishte i kënaqur me bashkëpunimin e Nvidia-s, ndërsa autoritetet përpiqen të përcaktojnë nëse kompania ose Huang kishin dijeni për devijimin e çipave drejt Kinës. Ai u përgjigj:
“Nuk kam arsye të dal këtu e të them se Nvidia është ndonjë gjë tjetër përveç një kompanie të përgjegjshme.”
“Nëse Nvidia do të ishte nën hetim penal, apo nëse do të pengonte ose sabotonte hetimin tonë, atëherë ky nuk do të ishte mesazhi që presidenti po u përcjell amerikanëve.”
“Dhe, sigurisht, as unë nuk duhet të përcjell një mesazh të tillë.”
Aksionet e Nvidia-s u rritën pasi u njoftua rikthimi i Huang-ut në detyrë, por gjatë tregtimit të paqëndrueshëm të së martës një pjesë e këtyre fitimeve u zhduk.