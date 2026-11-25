Erjon Vishkulli, ka dalë nga ambientet e Prokurorisë, ku është marrë në pyetje lidhur me plagosjen e tij në sy gjatë protestës.
Pas dëshmisë, ai ka deklaruar për mediat se kërkon drejtësi për atë që i ka ndodhur.
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Vishkulli u shpreh se mesazhi i tij është se Shqipëria u përket qytetarëve, ndërsa la të hapur mundësinë e pjesëmarrjes në protestat e ardhshme, në varësi të gjendjes së tij shëndetësore.
“Unë kërkoj drejtësi. Mesazhi është se Shqipëria është e jona. Do të shikoj si do të jem me gjendjen shëndetësore, nëse do të marr pjesë në protestë apo jo. Unë po vijoj ende me kontrollet mjekësore edhe këtu në Shqipëri”, deklaroi Vishkulli.