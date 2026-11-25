Assane Diatta po zhvillon edicionin më të spikatur të karrierës së tij. Sulmuesi senegalez është bërë një nga figurat kryesore të Prishtinës dhe aktualisht udhëheq listën e golashënuesve në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Pas 14 xhirove, Diatta ka shënuar 11 gola dhe ka regjistruar tri asistime. Këto shifra e kanë vendosur bindshëm në krye të garës individuale, ndërsa paraqitjet e tij kanë ndikuar edhe në ecurinë e shkëlqyer të klubit kryeqytetas.
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Prishtina kryeson kampionatin me 35 pikë, pesë më shumë se Malisheva në vendin e dytë dhe tetë pikë mbi Dritën, që renditet e treta.
Senegalezi ishte ndër zbulimet më të rëndësishme të sezonit në kampionatin kosovar. Një vit më parë ai spikati me Malishevën, ndërsa gjatë verës vendosi të transferohej te Prishtina, zgjedhje që deri tani është vërtetuar si shumë e goditur.
Në një intervistë për Telegrafin, sulmuesi 26-vjeçar foli për transferimin, formën e tij, objektivat e ekipit dhe dëshirën për ta mbyllur sezonin në krye të renditjes së golashënuesve.
Diatta tregoi se kalimi te Prishtina nuk kërkoi shumë mendim, pasi klubi i prezantoi një projekt bindës dhe kishte emër të madh në futbollin kosovar.
“Kam ardhur te Prishtina sepse është një klub i madh dhe më prezantuan një projekt shumë interesant. Kjo ishte arsyeja pse pranova të vija dhe ishte një vendim shumë i lehtë për mua”, ka thënë fillimisht Diatta për Telegrafin.
Me 11 gola e tri asistime në 14 ndeshje, sulmuesi e konsideron këtë periudhë si më të mirën në karrierën e tij. Ai theksoi se rezultatet janë ndihmuar nga puna e skuadrës dhe përpjekja e vazhdueshme për t’u zhvilluar.
“Po, ky është sezoni më i mirë i karrierës sime. Mendoj se puna ekipore dhe dëshira ime për t’u përmirësuar çdo ditë më kanë ndihmuar të arrij këto rezultate”.
Edhe pse Prishtina është në krye të garës për titull, Diatta preferon që ekipi të fokusohet te ndeshjet njëra pas tjetrës. Ai pranon se është ende herët për të folur me siguri për fitimin e kampionatit, por beson te potenciali i skuadrës.
“Jemi të bindur në aftësitë tona, sepse kemi një skuadër vërtet të mirë. Gjithashtu, përqendrohemi në secilën ndeshje veç e veç, në mënyrë që të përmirësohemi edhe më shumë. Sezoni është i gjatë, prandaj është e vështirë të flasim për fitimin e kampionatit, por një prej objektivave tona është të jemi ndër skuadrat më të mira në Kosovë”, shtoi ylli i Prishtinës.
Sa i përket synimeve personale, Diatta dëshiron ta përfundojë kampionatin si golashënuesi më i mirë. Megjithatë, prioriteti i tij mbetet ndihma ndaj Prishtinës për të realizuar objektivat e klubit.
“Për këtë sezon dëshiroj vetëm ta ndihmoj klubin sa më shumë që të jetë e mundur për t’i arritur objektivat. Gjithashtu, përfundimi i kampionatit si golashënuesi më i mirë është një ëndërr për mua”.
Forma e mirë mund t’i mundësojë sulmuesit një të ardhme jashtë Kosovës, por aktualisht ai nuk dëshiron të largohet nga fokusi i tij kryesor, që është Prishtina.
“Për momentin jam i përqendruar vetëm te Prishtina. Më pas, do të shohim se çfarë do të sjellë e ardhmja”.
Gjatë intervistës, Diatta foli edhe për futbollistët që e kanë ndikuar në formimin e tij. Lionel Messi është idhulli i tij, ndërsa bashkëkombësi Sadio Mane ka qenë një burim i rëndësishëm frymëzimi.
“Idhulli im në futboll është Lionel Messi, por Sadio Mane më ka frymëzuar shumë”, përfundoi sulmuesi senegalez.
Me 11 gola dhe tri asistime në 14 xhiro, Assane Diatta është tashmë një prej emrave më të rëndësishëm të Superligës. Ai synon ta ruajë ritmin e deritanishëm, ndërsa Prishtina shpreson që forma e tij ta ndihmojë të rikthejë titullin e kampionit në kryeqytet pas pesë vitesh.
Në javën e 15-të, Prishtina do të përballet në transfertë me Feronikelin ’74.