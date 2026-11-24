Një sërë aplikacionesh të reja po përdorin telefonat për të krijuar mundësi takimesh mes njerëzve: nga darkat me të panjohur, te klubet e leximit dhe shëtitjet në natyrë. Disa prej tyre ju lidhin me aktivitete në zonën tuaj, ndërsa të tjerat kujdesen edhe për organizimin e grupit dhe takimit.
Për ata që punojnë në distancë, rastet për t’u njohur natyrshëm me kolegë në zyrë janë më të pakta. Edhe të rinjtë mund ta kenë të vështirë që interesat e përbashkëta t’i kthejnë në miqësi të reja. Në vitin 2023, zyra e kryekëshilltarit amerikan për shëndetin publik e shpalli vetminë dhe izolimin shoqëror problem të shëndetit publik.
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Njohja në internet është bërë gjithnjë e më e zakonshme falë aplikacioneve për takime romantike. Platformat që synojnë miqësi ndjekin një qasje të afërt, por ua bëjnë të qartë përdoruesve që në nisje se qëllimi është krijimi i shoqërisë. Vlerësimet e Appfigures, të cituara nga TechCrunch, tregojnë se më shumë se një duzinë aplikacionesh për miqësi lokale kishin krijuar së bashku rreth 16 milionë dollarë shpenzime nga përdoruesit në SHBA deri në kohën kur u raportua për to. Artikulli përmend gjithashtu afërsisht 4,3 milionë shkarkime gjatë vitit 2025.
Më poshtë janë 13 aplikacione të tilla, shërbimet që ofrojnë dhe vendet ku mund të përdoren.
222 — Takime në grup të krijuara mbi bazën e personalitetit
I disponueshëm për iOS, 222 bashkon njerëz të panjohur duke u bazuar në përgjigjet e tyre në një pyetësor personaliteti. Përdoruesit marrin ftesa për aktivitete në ambiente publike, për shembull në bare vere ose klube komedie. Pasi zgjidhen për një takim, ata njoftohen në ditën e aktivitetit dhe lejohen të marrin me vete një shoqërues. Sipas raportimit, një takim kushton 22,22 dollarë, ndërsa ofrohet edhe abonim mujor me të njëjtën tarifë.
Bumble BFF — Takime me grupe për një rreth më të gjerë
Bumble shtoi shërbimin për gjetjen e miqve në vitin 2016, përpara se ta kthente në aplikacion të veçantë më 2023. Versioni i ridizajnuar vë më shumë theks te takimet në grup, duke iu përshtatur atyre që dëshirojnë të zgjerojnë shoqërinë. Shkarkimi është falas në iOS dhe Android, në vendet ku shërbimi është i disponueshëm.
Clyx — Zbuloni aktivitetet dhe pjesëmarrësit e tyre
Clyx grumbullon të dhëna mbi ngjarjet lokale nga platforma si Ticketmaster dhe TikTok. Nëse ngarkojnë listën e kontakteve, përdoruesit mund të kontrollojnë se në cilat aktivitete kanë ndërmend të marrin pjesë miqtë e tyre. Aplikacioni u sugjeron gjithashtu njerëz që mund të takojnë në ngjarje. Sipas TechCrunch, Clyx është aktiv në Miami dhe Londër, ndërsa Nju-Jorku dhe São Paulo janë mes qyteteve ku synon të zgjerohet. Mund të përdoret në iOS dhe Android.
Crowdier — Takoni një grup tjetër përmes miqve tuaj
Përdoruesit e Crowdier formojnë një grup me dy deri në pesë miq dhe mund të shohin grupe të tjera që janë të interesuara të takohen. Për të shprehur interes, njëri grup mund t’i dërgojë tjetrit një “Wave”. Nëse pëlqimi është i dyanshëm dhe anëtarët japin miratimin e kërkuar, hapet një bisedë e përbashkët ku mund të caktohet takimi. Aplikacioni shkarkohet falas në iOS dhe Android.
Les Amís — Aktivitete dhe njohje të lidhura me interesat
Les Amís është krijuar për gratë, personat transgjinorë dhe komunitetin LGBTQ+. Me ndihmën e inteligjencës artificiale, aplikacioni rekomandon njohje sipas interesave dhe organizon veprimtari të tilla si kurse qeramike, klube librash e degustime vere. Çdo të hënë bëhen sugjerime për njohje, në mënyrë që pjesëmarrësit të kenë kohë të komunikojnë dhe të organizojnë një takim gjatë javës.
Aplikacioni për iOS dhe Android mund të përdoret në Amsterdam, Barcelonë, Berlin, Madrid, Paris e Stokholm, si edhe në Austin dhe Nju-Jork. Anëtarësimi paguhet dhe çmimi varet nga qyteti: artikulli përmend 70 dollarë në Nju-Jork dhe 55 euro në Amsterdam.
Meetup — Komunitete sipas hobive, punës apo kauzave
Aktiv që prej vitit 2002, Meetup u mundëson përdoruesve të kërkojnë grupe të lidhura me interesat e tyre, të regjistrohen për aktivitete ose të nisin një grup të ri. Anëtarët mund të bisedojnë, si dhe të ndajnë njoftime e fotografi nga takimet. Mundësitë që shfaqen varen nga grupet aktive në qytetin përkatës.
Meet5 — Takime rreth aktiviteteve, veçanërisht për personat mbi 40 vjeç
Meet5, aplikacion i zhvilluar në Evropë, u drejtohet kryesisht njerëzve mbi 40 vjeç që kërkojnë shoqëri pranë vendbanimit të tyre. Përdoruesit mund të marrin pjesë në piknikë, koncerte, ecje në natyrë dhe aktivitete të tjera. Sipas të dhënave të Appfigures të përmendura në artikull, pas hyrjes në tregun amerikan aplikacioni arriti rreth 777 mijë shkarkime në SHBA.
Pie — Gjashtë pjesëmarrës dhe mundësi për t’u njohur paraprakisht
Përpara aktivitetit, përdoruesit e Pie u përgjigjen disa pyetjeve të shkurtra mbi personalitetin. Më pas, aplikacioni i bashkon në grupe me nga gjashtë persona dhe krijon një bisedë ku mund të komunikojnë para takimit. Sipas raportimit, Pie është i disponueshëm në Austin, Çikago dhe San Francisko për iOS e Android.
Timeleft — Darka në shoqërinë e njerëzve të panjohur
Timeleft krijon grupe njerëzish që takohen për darkë në restorante, edhe pse nuk njihen më parë. Për ndarjen në grupe merren parasysh mosha, gjinia dhe përgjigjet e pyetësorit të personalitetit. Para darkës, pjesëmarrësit marrin disa informacione rreth grupit; në tavolinë, pyetjet që sugjeron aplikacioni mund t’i ndihmojnë të nisin bisedën. Në disa qytete, pas darkës mund të vazhdojnë mbrëmjen duke pirë diçka në një bar. Kostoja e rezervimit ose anëtarësimit ndryshon sipas vendit, kurse ushqimi dhe pijet paguhen veçmas.
Washed Up — Gjeni shoqëri për evente në Los Anxhelos
Washed Up u lançua në fillim të vitit 2026 dhe u shërben njerëzve në zonën e Los Anxhelosit. Në aplikacion mund të kërkohen koncerte, kuize dhe shfaqje komedie, si dhe të krijohet ose të gjendet një grup i vogël që ka planifikuar të shkojë në të njëjtin aktivitet. Anëtarët mund të diskutojnë dhe të koordinojnë takimin. Aplikacioni gjendet në App Store.
Wyzr Friends — Krijoni miqësi përmes gjërave që bëni së bashku
Wyzr Friends synon të rriturit 40 vjeç e sipër, mes tyre edhe personat e divorcuar ose prindërit, fëmijët e të cilëve janë larguar nga shtëpia. Përdoruesit mund të tregojnë se janë të interesuar të njohin dikë dhe të propozojnë një aktivitet, si shkuarja në kinema apo ecja në natyrë. Artikulli thotë se aplikacioni për iOS dhe Android ofrohet në SHBA, Kanada, Australi, Irlandë, Filipine, Singapor dhe Meksikë.
Mmotion — Zbuloni njerëz pranë jush përmes hartës
Mmotion ndërthur vendndodhjen me komunitetet e interesit, përfshirë grupet e basketbollit, artit dhe ecjeve në natyrë. Në hartë përdoruesit shohin persona aktivë në afërsi, mund t’u dërgojnë mesazhe dhe të gjejnë bare ose restorante të reja. Sipas raportimit, shërbimi është i kufizuar në qytetin e Nju-Jorkut dhe funksionon në iOS e Android. Për t’u bërë pjesë, duhet fillimisht të dërgohet një kërkesë.
Synchrony — Miqësi dhe mbështetje për biseda për të rriturit neurodivergjentë
I lançuar në mars 2026, Synchrony propozon njohje mes personave me interesa të përbashkëta. Gjatë regjistrimit, identiteti verifikohet si nga përdoruesi, ashtu edhe nga një person të cilit ai i beson.
Një veçori opsionale e aplikacionit është Jesse, mjet me inteligjencë artificiale që mund të sugjerojë mënyra për të hapur bisedën, të ndihmojë në interpretimin e mesazheve dhe të japë ide se si të shprehen kufijtë personalë. Ai është projektuar që të mos japë këshilla mjekësore. Sipas TechCrunch, pas periudhës falas prej 30 ditësh, abonimi kushton 44,99 dollarë në muaj. Synchrony është i disponueshëm për iOS dhe Android.