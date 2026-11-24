Gjykata Themelore në Pejë ka caktuar për sot, më 24 nëntor, seancën e shqyrtimit fillestar ndaj Jeton Sylajt, i cili akuzohet për kanosje ndaj Arlinda Zekajt, tashmë të ndjerë.
Seanca pritet të nisë në orën 13:00. Ajo ishte planifikuar fillimisht për 12 nëntor, por nuk u zhvillua.
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Sipas njoftimit të mëparshëm të Gjykatës, seanca paraprake u shty pas kërkesës së Besnik Berishës, avokatit dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, i cili kishte bërë të ditur se nuk mund të merrte pjesë.
Pas dëgjimit të qëndrimeve të palëve të pranishme, Gjykata e pranoi kërkesën për shtyrje.
Sylaj akuzohet për veprën penale “Kanosja”, të përcaktuar në nenin 181, paragrafin 2, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Seanca e sotme është caktuar të zhvillohet në Gjykatën Themelore në Pejë.