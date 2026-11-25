Google ka paraqitur një aplikim për patentë për një kanal videosh të personalizuara, në të cilat shikuesi mund të jetë protagonisti.
I quajtur “My Channel”, koncepti synon të ofrojë transmetim të vazhdueshëm me rrëfime të krijuara nga inteligjenca artificiale dhe reklama të përshtatura sipas secilit përdorues.
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Ideja ngjason me filmin “The Truman Show”, ku personazhi kryesor kupton se jeta e tij transmetohet pa ndërprerje. Në propozimin e Google, megjithatë, ngjarjet do të ishin të trilluara dhe rolin kryesor mund ta luante një avatar i ndërtuar duke përdorur fotografi dhe fragmente të zërit të përdoruesit.
Si do të prodhoheshin videot?
Dokumenti i identifikuar nga Patentlyze thotë se sistemi mund të analizojë videot që përdoruesi ka parë, preferencat e tij, gjuhën e pajisjes dhe të dhëna demografike, përfshirë moshën. Mbi bazën e këtyre informacioneve, një model i madh gjuhësor do të hartonte udhëzime për krijimin e videove. Temat e përmendura shtrihen nga komeditë romantike e aventurat fantastiko-shkencore te historitë kriminale me humor dhe trillerët aksion.
Një shembull i paraqitur në aplikim lidh interesimin e shikuesit për një lojtar kriketi me zhvillimet e Kupës së Botës. Në video, përdoruesi mund të shfaqej duke brohoritur për Indinë në tribuna ose duke bashkëvepruar me lojtarin. Përmbajtja mund të përshtatej edhe sipas formatit, raportit të pamjes dhe mënyrës së montazhit që shikuesi ndjek zakonisht.
Reklama të personalizuara për çdo përdorues
Propozimi përfshin edhe vendosjen e reklamave të përshtatura brenda transmetimit. Modeli është i ngjashëm me FAST, ku kanalet ofrohen falas në internet dhe financohen përmes reklamave. The Roku Channel, Samsung TV Plus dhe Tubi janë platforma që kanë kanale të tilla, disa prej të cilave transmetojnë vazhdimisht episode të një seriali. “My Channel” do ta shfrytëzonte këtë qasje për të sjellë video të krijuara posaçërisht për secilin shikues.
Ndërkohë, disa kompani kanë filluar të provojnë përmbajtje të prodhuar me inteligjencë artificiale. Fairground Entertainment është prezantuar si kanal që përqendrohet te kjo lloj përmbajtjeje, ndërsa TCLtv+ ka eksperimentuar me “Next Stop Paris”, një histori romantike e realizuar me ndihmën e AI-së.
“My Channel” është ende vetëm një koncept i përshkruar në një kërkesë për patentë dhe Google nuk ka bërë të ditur se kur mund të lançohet. Daily Mail i ka kërkuar kompanisë një koment.