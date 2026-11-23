Arion Kurtaj, hakeri shqiptar që depërtoi në sistemet e Rockstar Games dhe mori 90 video të lojës së shumëpritur “Grand Theft Auto VI” (GTA 6), u dënua me shtatë vite burg nga drejtësia britanike.
Gjykata e Woolwich në Londër shpalli vendimin për 21-vjeçarin nga Oxfordshire, por ai u lirua menjëherë, pasi periudha që kishte kaluar në paraburgim u përfshi në llogaritjen e dënimit.
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Kurtaj, pjesëtar i grupit të krimit kibernetik Lapsus$, pranoi fajësinë për një sërë sulmesh ndaj kompanive të mëdha, mes tyre Rockstar Games, Uber, BT/EE dhe Revolut.
Gjatë dhënies së vendimit, gjykatësi Turner vuri në pah aftësitë e të riut dhe e paralajmëroi të mos i keqpërdorte ato.
“Ti je padyshim një i ri shumë i talentuar. Mos i shpërdoro këto talente duke kaluar pjesën tjetër të jetës duke hyrë e dalë nga burgu”, tha gjykatësi.
Hetimet zbuluan se Kurtaj kishte kryer sulme kibernetike edhe kur qëndronte në një hotel nën mbikëqyrje. Për ndërhyrjet ai përdori një telefon, lidhjen Wi-Fi të televizorit dhe një pajisje Fire Stick.
Në një nga rastet më të bujshme, ai hyri në sistemet e Rockstar Games dhe vodhi kodin burimor, si edhe pamje të GTA 6 që nuk ishin publikuar. Një pjesë të materialeve e hodhi më pas në internet, ndërsa kërcënoi se do të publikonte edhe kodin burimor nëse nuk merrte përgjigje nga përfaqësuesit e kompanisë.
Në dhjetor 2023, Kurtaj u urdhërua të qëndronte për një kohë të pacaktuar në një institucion spitalor, pasi ekspertët vlerësuan se nuk mund të përballej me procesin gjyqësor. Një vlerësim i ri, i kryer në vitin 2025, përcaktoi se ai ishte në gjendje të merrte pjesë në gjykim.
Hetimin e çështjes e zhvilloi Policia e Londrës në bashkëpunim me autoritetet amerikane.
Ndërhyrja në Rockstar Games u kthye në një prej rrjedhjeve më të bujshme të materialeve të GTA 6, pasi pamjet e lojës u zbuluan shumë kohë përpara publikimit të saj.