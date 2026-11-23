Kryenegociatori Jeton Zulfaj u takua me përfaqësues të Komisionit Evropian (DG ENEST) dhe të Zyrës së BE-së në Kosovë. Në bisedë u shqyrtuan reformat që duhet të zbatohen deri në dhjetor të këtij viti, përfshirja e Kosovës në mekanizmat e BE-së si pjesë e anëtarësimit gradual dhe përgatitjet për instrumentin e ri financiar të Bashkimit Evropian, Global Europe.
Palët diskutuan edhe zbatimin e Agjendës së Reformave në kuadër të Instrumentit për Reforma dhe Rritje, ecurinë e projekteve infrastrukturore të mbështetura me financim nga BE-ja, si dhe nevojën për të rritur kapacitetet institucionale në administrimin dhe realizimin e fondeve evropiane.
Të lidhura
None found
Një tjetër temë ishte aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe hapat e mëtejshëm përpara, përfshirë marrjen e statusit të vendit kandidat. U theksua gjithashtu rëndësia e pjesëmarrjes së Kosovës në mekanizmat dhe programet e BE-së.
Takimi përfshiu edhe vlerësimet për Kosovën në Raportin e Komisionit Evropian për vitin 2026. Sipas diskutimeve, rezultatet e arritura në reforma duhet të pasqyrohen në mënyrë të drejtë në procesin e anëtarësimit.
Zulfaj rikonfirmoi angazhimin e Kosovës për të vijuar reformat dhe nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të afërt me institucionet e BE-së për të çuar përpara procesin e anëtarësimit.