Kujdes ku e publikoni emailin: adresa mund të rikthehet te një përdorues tjetër dhe të ekspozojë të dhënat tuaja

Publikimi i adresës së emailit në internet nuk garanton se ofruesi i shërbimit nuk do ta përdorë përsëri ose nuk do t’ia caktojë atë një personi tjetër në të ardhmen.
Si pasojë, pronari i ri i adresës mund të marrë mesazhe që ishin dërguar për përdoruesin e mëparshëm.
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Organizata gjermane për këshillimin e konsumatorëve, Stiftung Warentest, paralajmëron se rreziku është veçanërisht i madh kur bëhet fjalë për email-e të ndjeshme, të cilat përmbajnë të dhëna personale ose udhëzime për hyrjen në llogari klientësh.
Në skenarin më të rëndë, persona të paautorizuar mund të hyjnë në llogaritë tuaja, të sigurojnë informacion të mjaftueshëm për t’ju gjurmuar ose të grumbullojnë të dhëna personale që mund t’i përdorin për vjedhje identiteti.
Ekspertët e mbrojtjes së konsumatorëve rekomandojnë që adresat e vjetra të ruhen për aq kohë sa është e mundur.
Nëse emaili që planifikoni të jepni lidhet me një shërbim me pagesë, mund të kontaktoni ofruesin dhe të pyesni nëse ajo adresë mund të shndërrohet në një kuti postare elektronike falas.
Kur keni një ose më shumë adresa të vjetra dhe nuk dëshironi t’i kontrolloni rregullisht, mund të aktivizoni përcjelljen automatike të mesazheve hyrëse drejt një kutie tjetër. Ky konfigurim mund të bëhet nga cilësimet e postës elektronike.
Të njëjtin veprim mund ta kryeni edhe për kutitë e tjera të vjetra, duke i drejtuar automatikisht email-et te adresa juaj e re dhe aktuale.