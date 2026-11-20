Modeli tërësisht elektrik Volvo EX60 ka fituar titullin “Makina e Vitit 2027” në edicionin e këtij viti të Carwow Car of the Year Awards. Juria vlerësoi veçanërisht dizajnin bashkëkohor, paketën teknologjike, nivelin e lartë të komoditetit dhe aftësinë për të përshkuar deri në 809 kilometra me një ngarkesë të plotë të baterisë.
Portali britanik Carwow, i specializuar në testime dhe recensione automjetesh, zgjodhi Volvo EX60 si fitues absolut për vitin 2027, pasi kishte kaluar në shqyrtim qindra modele nga marka të ndryshme.
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Përveç çmimit kryesor “Car of the Year”, SUV-i suedez u nderua edhe me trofeun “Outstanding EV”, i cili e pozicionon atë ndër automjetet elektrike më të spikatura të vlerësuara ndonjëherë nga platforma.
Një ndër elementët që peshoi më shumë në vlerësim ishte autonomia e deklaruar e EX60, e cila në konfigurimin më të lartë arrin afërsisht 809 kilometra me një cikël të vetëm karikimi.
Kjo distancë e madhe, së bashku me hapësirën gjeneroze dhe ambientin e qetë të kabinës, e bën modelin ideal si për lëvizjet urbane të përditshme, ashtu edhe për itinerare të gjata.
Mat Watson, drejtuesi i përmbajtjes në Carwow dhe fytyra e kanalit YouTube të platformës, foli me superlativa për SUV-in e ri elektrik.
“Volvo EX60 përfaqëson një nga arritjet më të larta që mund të ofrojnë sot makinat elektrike. Ai kombinon gjithçka që ne admirojmë te Volvo — një linjë tërheqëse, një brendësi minimaliste dhe çlodhëse, hapësirë të bollshme për familjen dhe ndenjëse aq komode sa nuk do ta ndjeni lodhjen as pas shumë orësh në timon,” tha Watson.
Ai nënvizoi se autonomia e versionit më të sofistikuar është një nga përparësitë kryesore të EX60.
Përtej distancës që mund të përshkojë, Carwow çmoi edhe sjelljen dinamike të automjetit, duke theksuar se EX60 arrin të harmonizojë butësinë në sipërfaqe të ashpër me shkathtësinë nëpër kthesa.
Sipas Watson, ky ekuilibër e bën SUV-in elektrik një produkt të plotë, i cili sjell përmirësime në thuajse çdo fushë.
Çmimet Carwow Car of the Year Awards ndajnë vlerësimet në 14 kategori, ku merren parasysh tregues si performanca, prakticiteti, teknologjia, komoditeti dhe raporti mes çmimit dhe vlerës së ofruar.
Zgjedhja e Volvo EX60 si fitues i përgjithshëm për vitin 2027 shënon një arritje domethënëse për prodhuesin suedez, pikërisht në një moment kur rivaliteti në sektorin e automjeteve elektrike po ashpërsohet gjithnjë e më shumë.