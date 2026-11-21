Aktualisht, furnizimi me energji elektrike në Kosovë është i qëndrueshëm dhe pjesa më e madhe e kërkesës për konsumatorët me tarifa të rregulluara po mbulohet nga prodhimi i brendshëm. Megjithatë, siguria e furnizimit gjatë stinës së dimrit do të varet kryesisht nga ecuria e termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) dhe nga kushtet meteorologjike që ndikojnë te burimet e ripërtëritshme.
Drejtori i Departamentit të Tregut të Energjisë, Skender Muqolli, tha për KosovaPress se gjeneratorët po prodhojnë sipas planifikimit të përcaktuar në bilancin vjetor të energjisë, ndërsa edhe burimet e ripërtëritshme po japin performancë të mirë. Ai bëri të ditur se gjatë 24 orëve të fundit këto burime kanë prodhuar mesatarisht rreth 165 megavat.
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Sipas tij, KEK-u dhe të gjithë gjeneratorët janë duke punuar në përputhje me bilancin vjetor të energjisë të miratuar nga bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji. Kjo bën që pjesa dërrmuese e kërkesës, sidomos për konsumatorët me tarifa të rregulluara, të mbulohet nga prodhimi vendor dhe gjendja në sistem të paraqitet stabile.
Duke folur për përgatitjet për sezonin e dimrit, Muqolli theksoi se përveç performancës së termocentraleve, një rol të rëndësishëm në sigurinë e furnizimit do ta kenë edhe kushtet atmosferike, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme. Ai shtoi se kapacitetet ndërlidhëse me shtetet fqinje janë rritur për rreth 350 megavat, prej të cilave 150 megavat me Shqipërinë dhe nga 100 megavat me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.
Muqolli nënvizoi se furnizimi gjatë dimrit ndikohet kryesisht nga performanca e gjeneratorëve të termocentraleve të KEK-ut, si dhe nga kushtet meteorologjike që kanë ndikim të drejtpërdrejtë te burimet e ripërtëritshme.
Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar vendimin e Qeverisë për shpalljen e masave emergjente në furnizimin me energji elektrike, të cilat do të jenë në fuqi për 60 ditë. Ky vendim, i miratuar fillimisht nga Qeveria më 16 nëntor, mori mbështetjen e 61 deputetëve në seancën e mbajtur pas mesnatës së 20 nëntorit. Masat përfshijnë shfrytëzimin e kapaciteteve prodhuese të Hidrocentralit të Ujmanit, veçanërisht gjatë orëve të pikut, krijimin e një Komiteti Teknik Emergjent dhe kursimin e energjisë elektrike në institucionet publike, me qëllim uljen e rreziqeve për furnizim të qëndrueshëm të qytetarëve dhe ekonomisë.