Një mjet i rrallë Argo 8×8 Response XTV, prodhuar në vitin 1996, është shfaqur në treg në shtetin amerikan të Michigan-it me një çmim prej 12,500 dollarë.
Karakteristika kryesore e këtij automjeti është se mund të lëvizë njësoj si në sipërfaqe tokësore ashtu edhe në ujë, falë tetë rrotave dhe një motori ndihmës që e shndërron në varkë.
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Nën kapak ndodhet një motor Briggs & Stratton Vanguard me kapacitet 627 cc që zhvillon 23 kuaj fuqi, ndërsa pjesa e pasme përmban një motor Mercury me 6 kuaj fuqi për lundrim.
Sipas pronarit aktual, mjeti është ndërtuar për të përballuar terrene të ashpra, baltë, dëborë dhe kalime ujore pa vështirësi.
Në njoftimin e shitjes theksohet se “me zinxhirët dhe motorin e varkës, ky automjet mund të arrijë kudo që kërkoni”.
Rrotat e modelit mund të pajisen me zinxhirë gome për rritjen e kapjes në sipërfaqe të buta, ndërsa dizajni i posaçëm i trupit e lejon të notojë.
Shitësi bën të ditur gjithashtu se motori kryesor është riparuar kohët e fundit dhe se janë instaluar goma të reja si dhe një bateri e re.
Automjeti ofrohet me dokumente të plota për qarkullim rrugor dhe regjistrim si mjet ujor, sipas deklaratës së pronarit.