Brenda një nate të vetme, një automjet elektrik provoi plot 868 herë të parkohej, derisa më në fund arriti të ndalonte.
Kjo ngjarje e rrallë u regjistrua në Kinë dhe doli në dritë vetëm të nesërmen në mëngjes, kur pronari i makinës shqyrtoi të dhënat e sistemit.
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Diku rreth orës 3 të mëngjesit, një roje sigurie vuri re një makinë që lëvizte pa pushim përpara dhe prapa në një parking gati bosh.
Kur shkoi të shihte se çfarë po ndodhte, u befasua nga ajo që gjeti: sedilja e shoferit ishte bosh, por automjeti vazhdonte të lëvizte midis hapësirave të parkimit, sikur kërkonte pozicionin e saktë.
Çështja qëndronte te pamundësia e sistemit për ta çuar deri në fund procesin e parkimit. Sa herë që makina i afrohej një vendi, ajo e ndërpriste lëvizjen dhe e rifillonte procedurën nga zero.
Roja nuk kishte asnjë mënyrë për ta ndalur makinën, ndaj thjesht vëzhgoi lëvizjet e saj të përsëritura.
Në atë moment, komandën e kishte sistemi automatik i parkimit, një veçori që zakonisht u lejon shoferëve të parkojnë pa e drejtuar vetë makinën.
E vërteta e plotë doli në shesh vetëm të nesërmen në mëngjes, pasi pronari shqyrtoi regjistrat e sistemit. Të dhënat treguan se sistemi automatik i parkimit ishte aktivizuar gjithsej 868 herë.
Automjeti që e kaloi natën duke ecur përpara dhe mbrapa në parking ishte modeli elektrik Avatr 12.
Ky rast i veçantë dëshmon se edhe teknologjia më e sofistikuar e automjeteve mund të hasë vështirësi të paparashikuara.