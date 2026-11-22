Prodhuesit e baterive për automjetet elektrike po përballen me sfida të reja që shkojnë përtej thjesht ruajtjes së energjisë. Tashmë vëmendja po përqendrohet gjithnjë e më shumë te shpejtësia e karikimit, sjellja në temperatura të ulëta, siguria dhe qëndrueshmëria pas mijëra cikleve përdorimi. Në këtë kuadër, ndarja klasike midis baterive me elektrolit të lëngshëm dhe atyre me gjendje të ngurtë mund të zbehet së shpejti.
Kompania tajvaneze ProLogium, e përqendruar në kërkimin e baterive të avancuara, po zhvillon teknologjinë e gjeneratës së katërt GEN4, e cila mbështetet në një elektrolit inorganik me rrjedhshmëri të lartë të quajtur Sfie.
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Synimi kryesor është bashkimi i disa përparësive të elektroliteve të lëngshme me ato të ngurta, pa krijuar domosdoshmërish një bateri gjysmë të ngurtë në kuptimin tradicional. Inovacioni qëndron te mekanizmi i transportit të joneve të litiumit brenda qelizës. Sipas ProLogium, kjo qasje lejon karikimin nga 5% në 80% në rreth 6 minuta.
Mekanizmi i lëvizjes së joneve të litiumit
Gjatë procesit të karikimit dhe shkarkimit, jonet e litiumit udhëtojnë ndërmjet elektrodave duke kaluar përmes elektrolitit. Në bateritë konvencionale me elektrolit të lëngshëm, tretësi e lehtëson këtë kalim, ndërsa te sistemet me elektrolit të ngurtë jonet detyrohen të ndjekin shtigje të përcaktuara nga struktura kristalore e materialit.
Teknologjia Gen4 e ProLogium përdor një parim krejt tjetër, të mbështetur në atë që kompania e quan Rrjet Dinamik Koordinues (Dynamic Coordination Network – DCN).
Në këtë sistem, grupet kimike të njohura si ligande formojnë struktura lokale që ndryshojnë vazhdimisht. Sipas kompanisë, jonet e litiumit mund të lëvizin me shpejtësi nga një strukturë në tjetrën, ndërsa lëvizja e anioneve mbetet e kufizuar. Qëllimi është të arrihet një transport më i qëndrueshëm i joneve dhe të shmangen luhatjet e mëdha të përqendrimit që mund të ndodhin gjatë funksionimit normal të baterisë.
Megjithatë, ky është një parim projektimi dhe jo një garanci absolute se rezultate identike do të përsëriten në çdo kusht përdorimi. Performanca varet edhe nga arkitektura e qelizave, materialet e elektrodave, temperatura e ambientit dhe metodologjia e testimit.
Për të vlerësuar efektivitetin real të kësaj teknologjie në një automjet, do të jetë thelbësore të bëhet dallimi midis rezultateve laboratorike dhe atyre që mund të arrihen në një bateri të plotë gjatë përdorimit të përditshëm.
Elektrolit që reagon ndaj presionit
Një karakteristikë tjetër që i atribuohet elektrolitit Sfie është sjellja e tij jo-njutoniane. E thënë thjesht, materiali mund të ndryshojë reagimin mekanik kur ushtrohet një forcë mbi të. Gjatë deformimit, ai rrjedh dhe përshtatet me sipërfaqet e elektrodave, ndërsa sapo presioni hiqet, tenton të rikthehet në një strukturë më të ngurtë.
Mbajtja e një kontakti uniform midis elektrolitit dhe elektrodave është jetike, pasi qelizat e baterisë pësojnë ndryshime të vogla vëllimi gjatë cikleve të ngarkimit dhe shkarkimit.
Nëse ky kontakt degradohet, rezistenca elektrike rritet dhe pengon funksionimin e rregullt të baterisë. Një material që përshtatet me këto ndryshime mund të ndihmojë në zbutjen e këtij problemi.
Sipas ProLogium, kjo veçori mund të zvogëlojë gjithashtu nevojën për të ushtruar presione të larta mekanike mbi qelizat e baterisë.
Megjithatë, kjo nuk i zgjidh automatikisht të gjitha pengesat e teknologjisë me gjendje të ngurtë. Ndërfaqet midis materialeve të ndryshme, qëndrueshmëria afatgjatë, prodhimi masiv dhe kostot mbeten sfida të mëdha.
Të dhënat e publikuara nga ProLogium
Shifrat e bëra publike nga ProLogium janë ambicioze. Kompania pretendon se elektroliti Sfie ka arritur një përçueshmëri jonike prej 57 milisiemens për centimetër (mS/cm) në temperaturë dhome, gjatë testeve të kryera nën mbikëqyrjen e organizmit certifikues SGS.
Në testet e brendshme, qelizat Gen4 kanë arritur karikimin nga 5% në 80% për 6,4 minuta, duke kaluar më shumë se 1.000 cikle karikimi të shpejtë.
Kompania po ashtu deklaron se qelizat ruajnë 90% të kapacitetit të tyre në temperaturën -20 gradë Celsius dhe mund të përballojnë rryma jashtëzakonisht të larta në raport me kapacitetin nominal.
Këto rezultate janë inkurajuese, por duhen lexuar me kujdes. Disa prej tyre vijnë nga teste të brendshme dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht performancën e një automjeti të plotë. Për të krahasuar teknologji të ndryshme nevojiten protokolle të standardizuara dhe kushte identike testimi.
Gjenerata e ardhshme: karikim nën 5 minuta
ProLogium po zhvillon gjithashtu versionin Gen4.2, i cili përdor një ndarës qeramik poroz të ngopur me të njëjtin elektrolit Sfie.
Sipas kompanisë, ky konfigurim mund të shkurtojë edhe më tej kohën e karikimit, duke e çuar procesin nga 5% në 80% në më pak se 5 minuta.
Edhe ky parashikim mbetet për t’u verifikuar përmes testeve të pavarura dhe, mbi të gjitha, në kushte reale përdorimi.
Teknologjia përfshin gjithashtu një sistem të quajtur ASM (Active Safety Mechanism), i projektuar për të nxitur pasivizimin e materialeve më reaktive kur temperatura arrin rreth 125 gradë Celsius.
Synimi është parandalimi i reaksioneve zinxhir që mund të shkaktojnë të ashtuquajturin thermal runaway, një ndër rreziqet më serioze për bateritë.
Ekzistenca e një mekanizmi të integruar sigurie është e rëndësishme, por besueshmëria e përgjithshme varet nga e gjithë struktura e qelizës dhe paketës së baterisë, si dhe nga sistemet e kontrollit dhe menaxhimit të temperaturës.
Nga laboratori te automjetet elektrike
Para se një teknologji e re baterish të hyjë në treg, ajo duhet të provojë se mund të integrohet në automjete, të prodhohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të plotësojë standardet strikte të sigurisë elektrike dhe termike.
ProLogium po bashkëpunon me prodhuesin gjerman Mercedes-Benz për të vlerësuar qelizat Gen4. Marrëveshja i garanton kompanisë gjermane akses prioritar në bateritë e reja, ndërsa do të kryhen testime për të përcaktuar mundësinë e përdorimit të tyre në modelet e ardhshme.
Në panairin e automobilave në Paris 2026, kompania prezantoi gjithashtu disa aplikime të zhvilluara në bashkëpunim me Fev dhe OPmobility.
Fev ka krijuar një modul baterie që integron qelizat e reja, ndërsa OPmobility po punon për një prototip të paketës së baterisë, të destinuar për kategori të ndryshme automjetesh.
Këto projekte shënojnë një hap të rëndësishëm, pasi teknologjia po kalon nga kërkimet mbi materialet laboratorike drejt zhvillimit të komponentëve të nevojshëm për ndërtimin e një baterie të plotë automobilistike.
Prodhimi masiv dhe riciklimi
Përhapja e një teknologjie të re baterish varet në fund të fundit nga aftësia për ta prodhuar atë në sasi të mëdha.
ProLogium ka tashmë linja industriale në Taoyuan, në zonën industriale Taoke të Tajvanit, dhe planifikon të ndërtojë një fabrikë gjigante prodhimi në Dunkirk të Francës.
Faza e parë e projektit francez parashikon një kapacitet prodhues prej 4 gigavat-orësh (GWh) në vit, që synohet të arrihet gradualisht deri në vitin 2030.
Një tjetër përparësi që kompania i atribuon kësaj teknologjie është mundësia e riciklimit. Sipas vlerësimeve të saj, elektroliti Sfie mundëson rikuperimin e deri në 90% të materialeve, të cilat mund të ripërdoren në procesin e prodhimit.
Edhe ky objektiv do të duhet të provohet në procese industriale konkrete, duke marrë parasysh konsumin e energjisë, kostot dhe cilësinë e materialeve të rikuperuara.