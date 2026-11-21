Ka shumë mundësi që, nëse sot keni kontrolluar gjendjen e llogarisë bankare, keni rezervuar një fluturim ose keni porositur ushqim në internet, kërkesa juaj të jetë përpunuar nga një program i shkruar në Java.
Prej gati tri dekadash, Java është një nga komponentët kryesorë, por pak të dukshëm, të internetit. Edhe pse shumica e njerëzve nuk ndërveprojnë drejtpërdrejt me të në telefonat ose kompjuterët e tyre, ajo qëndron në qendër të shumë aplikacioneve të mëdha serverike që mbështesin bizneset, financat dhe institucionet publike.
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Pikërisht për shkak të përdorimit kaq të gjerë, një njoftim i fundit sigurie i lëshuar nga Agjencia Amerikane e Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës (CISA) tërhoqi vëmendjen e ekipeve teknologjike në mbarë botën. Studiuesit zbuluan një dobësi serioze sigurie, të quajtur Java4Shell, në një komponent thelbësor të Java-s. Nëse nuk korrigjohet, kjo e metë mund t’u mundësojë sulmuesve të manipulojnë një server të pambrojtur për të ekzekutuar kode keqdashëse.
Si studiues i sigurisë kibernetike që analizoj mënyrat se si dështojnë sistemet e mëdha kompjuterike dhe si mbrohen ato, e shoh këtë zbulim si një tjetër thirrje për administratorët e sistemeve, por edhe si një shenjë të ndryshimit më të gjerë: inteligjenca artificiale po transformon me shpejtësi mënyrën se si zbulohen të metat e fshehura në programet kritike.
Si funksionon Java
Për të kuptuar të metat e sigurisë, fillimisht duhet të dimë pse Java u bë kaq e përdorur.
Zakonisht, programet duhet t’u përshtaten pajisjes dhe sistemit operativ ku ekzekutohen. Java e zgjidhi këtë problem përmes një komponenti të quajtur Java Virtual Machine (JVM). Në thelb, ai është një program që ekzekuton programe të tjera. Zhvilluesit e shkruajnë aplikacionin në Java një herë, ndërsa JVM krijon një mjedis të standardizuar mbi sistemin operativ të serverit, duke e bërë të mundur ekzekutimin e aplikacionit pavarësisht pajisjes ku ndodhet.
JVM ofron gjithashtu një grup funksionesh të standardizuara për detyra të zakonshme, si leximi i skedarëve, menaxhimi i lidhjeve në rrjet dhe përpunimi i të dhënave hyrëse.
Një prej këtyre funksioneve është kodimi Base64. Kompjuterët shpesh duhet të transmetojnë të dhëna komplekse, si imazhe, bashkëngjitje ose token autentifikimi, përmes protokolleve të internetit që përdorin tekst. Për të shmangur dëmtimin e të dhënave binare gjatë transmetimit, sistemet i shndërrojnë ato në një varg karakteresh standarde përmes Base64. Kur një server Java merr këtë varg, biblioteka Base64 e dekodon dhe e rikthen në formën origjinale, në mënyrë që aplikacioni ta përdorë.
E meta e sigurisë dhe roli i inteligjencës artificiale
E meta e sapozbuluar ndodhet në bibliotekën e dekodimit Base64 të implementimit të JVM-së nga Oracle. Kjo do të thotë se çdo aplikacion që përdor këtë version të JVM-së mund të jetë i ekspozuar ndaj rrezikut.
Sipas analizave teknike, një grup të dhënash Base64 i përgatitur posaçërisht dhe i keqformuar mund të mbingarkojë procesimin e bibliotekës, duke i mundësuar sulmuesit të kapërcejë kufizimet normale, të ekzekutojë komanda të paautorizuara dhe potencialisht të marrë kontrollin e serverit.
Ky zbulim ngjan me një të metë të rëndësishme sigurie të identifikuar së fundmi në PHP, një tjetër gjuhë bazë për aplikacionet në internet. Në të dyja rastet, të metat u zbuluan nga kompania e sigurisë kibernetike Calif, e cila përdori mjete të inteligjencës artificiale për të kërkuar dobësi në kod.
Kompania bëri të ditur se kishte njoftuar paraprakisht qeveritë e SHBA-së, Kanadasë, Australisë, Zelandës së Re dhe Britanisë, si dhe kompani të mëdha teknologjike, përfshirë Google dhe Microsoft, përpara publikimit të së metës. Më pas, CISA lëshoi paralajmërimin, duke u kërkuar organizatave të instalojnë menjëherë përditësimet e sigurisë.
Në të kaluarën, zbulimi i gabimeve të ndërlikuara në përpunimin e të dhënave ose menaxhimin e kujtesës, të fshehura në miliona rreshta kodi të përdorur prej vitesh, kërkonte muaj të tërë analizash manuale nga ekspertët. Sot, studiuesit po ndërthurin inteligjencën artificiale me metodat tradicionale të analizës së kodit për të testuar në mënyrë sistematike raste të veçanta që mund t’u kenë shpëtuar njerëzve për vite.
Çfarë do të thotë kjo për përdoruesit?
Kur një e metë serioze prek një komponent thelbësor të softuerit, titujt e lajmeve mund të duken alarmues. Megjithatë, ka disa arsye për ta vlerësuar situatën me qetësi, pa neglizhuar masat e nevojshme.
Së pari, të metën e zbuloi një studiues që e raportoi në mënyrë të përgjegjshme dhe private, duke u dhënë mirëmbajtësve të programeve kohë për të përgatitur dhe publikuar një korrigjim përpara se sulmuesit ta shfrytëzonin gjerësisht.
Së dyti, përdoruesit e zakonshëm nuk kanë pse të shqetësohen për pajisjet e tyre personale. Problemi prek aplikacionet e ndërmarrjeve dhe infrastrukturën cloud, jo kompjuterët, telefonat apo tabletët e përdorur në shtëpi.
Së treti, edhe në serverët e pambrojtur, shfrytëzimi i kësaj të mete në praktikë nuk është gjithmonë i lehtë. Shumica e sistemeve moderne në internet nuk i ekspozojnë drejtpërdrejt dekoduesit Java ndaj internetit. Trafiku zakonisht kalon përmes disa shtresave të tjera, si firewall-et, balancuesit e ngarkesës dhe proxy-t, të cilat kontrollojnë, filtrojnë ose refuzojnë të dhënat e keqformuara përpara se ato të mbërrijnë te aplikacioni Java.
Megjithatë, fakti që një e metë është më e vështirë për t’u shfrytëzuar nuk do të thotë se është e pamundur, veçanërisht në sistemet e brendshme ose aplikacionet e personalizuara që u kalojnë drejtpërdrejt dekoduesit Java të dhëna të furnizuara nga përdoruesit, si tokenët.
Si në çdo ndërhyrje të rëndësishme në infrastrukturën teknologjike, mbrojtja më efektive mbetet e thjeshtë: instalimi në kohë i përditësimeve më të fundit të sigurisë.
Ndërsa inteligjenca artificiale përshpejton zbulimin e të metave të sigurisë që kanë qëndruar të fshehura për vite, përditësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës digjitale mbetet një nga masat më efektive për mbrojtjen kibernetike.