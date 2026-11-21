Kur vjen momenti për të blerë një veturë, shumë shoferë përballen me dilemën nëse duhet të zgjedhin transmisionin manual apo atë automatik. Përgjigjja lidhet ngushtë me mënyrën e përdorimit të makinës, shpenzimet e mirëmbajtjes dhe distancat që planifikohen të përshkohen.
Sot, transmisionet automatike ofrojnë më shumë komoditet, besueshmëri dhe në shumë raste edhe kursim të karburantit. Megjithatë, transmisionet manuale vazhdojnë të mbeten një zgjedhje ekonomike, veçanërisht kur bëhet fjalë për çmimin e blerjes dhe mirëmbajtjen afatgjatë të veturës.
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Sipas këshilltarit teknik të Klubit Automobilistik Kroat (HAK), Marin Morava, te transmisionet manuale shumëçka varet nga mënyra se si shoferi e përdor atë.
Gabimet më të shpeshta ndodhin kur shoferët i ndërrojnë shpejtësitë pa e shtypur deri në fund pedalin e frenës. Rekomandohet që fillimisht pedali të shtypet plotësisht dhe vetëm më pas të kalohet në shpejtësinë tjetër.
Transmisionet manuale zakonisht nuk kërkojnë mirëmbajtje të shpeshtë dhe të kushtueshme. Në kushte normale, vaji i transmisionit mund të ndërrohet afërsisht një herë në dhjetë vjet, nëse prodhuesi nuk ka përcaktuar ndryshe.
Sidoqoftë, problemet me frenat dhe timonin me masë të dyfishtë mund të shkaktojnë dëme serioze nëse nuk riparohen në kohë.
Gjatë blerjes së një veture të përdorur, këshillohet të bëhet një provë në rrugë dhe të testohen të gjitha shpejtësitë, për të parë nëse ndërrimi i tyre kryhet pa pengesa apo zhurma të pazakonta.
Transmisionet moderne automatike, veçanërisht ato me dy kthetra, kanë përparuar ndjeshëm. Ndryshimi i shpejtësive bëhet shumë shpejt dhe shoferi pothuajse nuk e vëren këtë proces.
Këto sisteme mund të kenë konsum më të ulët të karburantit dhe emetime më të vogla të CO2 sesa veturat e të njëjtit model me motor të njëjtë, por me transmision manual.
Megjithatë, mirëmbajtja e tyre kërkon ndërrimin e rregullt të vajit të transmisionit, filtrave dhe kontrolle të tjera sipas rekomandimeve të prodhuesit.
Një nga mangësitë kryesore mbetet kostoja e riparimeve. Edhe pse transmisionet automatike mund të kenë më pak defekte për shkak të zvogëlimit të mundësisë së përdorimit të gabuar nga shoferi, kur ndodh një defekt, riparimi mund të jetë jashtëzakonisht i shtrenjtë.
Në disa raste, pjesët e vogla të brendshme nuk mund të zëvendësohen veçmas, prandaj duhet të blihet një transmision i tërë, qoftë i riparuar ose i ri.
Te transmisionet automatike me dy kthetra, versionet me kthetra të lagështa konsiderohen më jetëgjata sesa ato me kthetra të thata. Kjo ndodh sepse kthetrat e lagështa ftohen dhe lubrifikohen me vajin e transmisionit.
Cila është zgjedhja më e mirë?
Sipas ekspertëve të HAK-ut, transmisionet automatike sot kanë përparësi sa i përket komoditetit, besueshmërisë dhe kursimit të karburantit.
Nga ana tjetër, transmisionet manuale mbeten më ekonomike kur llogariten çmimi i blerjes së veturës dhe kostot e mirëmbajtjes afatgjatë.
Ato janë veçanërisht të leverdishme për shoferët që nuk përshkojnë shumë kilometra dhe zakonisht udhëtojnë në distanca të shkurtra.
Pra, zgjedhja varet kryesisht nga mënyra e përdorimit të veturës dhe nga ajo që vlerëson më shumë shoferi: komoditetin e transmisionit automatik apo kostot më të ulëta të transmisionit manual.