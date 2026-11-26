Një sasi lënde eksplozive dyshohet se është hedhur në verandën e një banese në lagjen “Lalm i Ri” të Lezhës, gjatë orëve të para të mëngjesit të së enjtes. Sipas të dhënave fillestare të policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:55, në banesën e shtetases me iniciale D. Gj.
Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe nuk ka asnjë person të lënduar. Grupi hetimor, nën mbikëqyrjen e Prokurorisë, po vazhdon punën për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar e kapur autorin ose autorët e dyshuar.
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Më 26 nëntor 2026, rreth orës 02:55, në lagjen “Lalm i Ri” të Lezhës, në verandën e banesës së shtetases D. Gj., dyshohet se është hedhur një sasi lënde plasëse. Si pasojë, janë shënuar vetëm dëme materiale.
Grupi hetimor po vijon veprimet në terren nën drejtimin e Prokurorisë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe për të vënë në pranga personat përgjegjës.