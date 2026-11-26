Sipas anketës “Expat Insider 2026” të rrjetit ndërkombëtar InterNations, Stambolli ka zënë vendin e fundit në mesin e 33 qyteteve të botës për kushtet që u ofrohen punëtorëve të huaj.
Ky vlerësim është ndërtuar mbi perceptimet e të huajve që punojnë atje lidhur me pagat, stabilitetin në punë, hapësirat për avancim në karrierë dhe kushtet e përgjithshme të punësimit.
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Në studim morën pjesë rreth 8,000 persona nga e gjithë bota, ndërsa tri vendet e para i zunë Ras al-Khaimah në Emiratet e Bashkuara Arabe, Amsterdami dhe Kopenhaga.
Në metropolin turk, vetëm 16% e të pyeturve e vlerësuan pozitivisht gjendjen ekonomike. Të anketuarit shprehën gjithashtu pakënaqësi për orarin e punës dhe mundësitë e kufizuara për punësim fleksibël.
Nga të dhënat e anketës del se 35% e punonjësve të huaj në Stamboll thanë se nuk janë të kënaqur me orarin e tyre të punës, kurse vetëm 24% i panë me sy pozitiv praktikat fleksibël të punës.