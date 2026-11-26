Mauricio Pochettino raportohet se po vlerëson gjashtë afrime të mundshme për të mbyllur boshllëqet kryesore te Manchester United përpara afatit kalimtar të janarit.
Pas një nisjeje katastrofike, Djajtë e Kuq ndodhen në vendin e 19-të në Ligën Premier, teksa humbja 4-0 kundër Liverpoolit i ka ekspozuar edhe më tej mangësitë e skuadrës.
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Ivan Toney dhe Folarin Balogun janë ndër opsionet për repartin e avancuar, pasi United kërkon ta forcojë sulmin për shkak të dëmtimeve të Benjamin Sesko dhe sulmuesve të tjerë.
Për pozicionin e mbrojtësit të majtë, Juan Miranda dhe Alejandro Balde i Barcelonës kanë dalë si objektiva potencialë, ndërsa Malo Gusto i Chelseat mund të ofrojë mbulim të plotë në një marrëveshje huazimi.
Edhe kapiteni i Brentfordit, Nathan Collins, raportohet se ndodhet në radarët e Pochettinos, ndërsa United kërkon përforcime në mbrojtje; megjithatë, kontrata e tij deri në vitin 2029 mund t’i vështirësojë negociatat.
Me një buxhet të raportuar prej rreth 50 milionë funtesh, Unitedi mund të detyrohet të vendosë përparësi mes objektivave, në vend që t’i ndjekë të gjashtë lojtarët.