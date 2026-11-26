Më 27 dhjetor 2026, qytetarët e Serbisë do t’u drejtohen kutive të votimit për zgjedhjet presidenciale.
Lajmin e bëri të ditur të enjten kryetari i ri i Kuvendit, Aleksandar Çupiç, i cili vuri firmën në dokumentin që përcakton datën e mbajtjes së votimit.
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Pas nënshkrimit, Çupiç i ftoi qytetarët të marrin pjesë në proces dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar.
Ky vendim vjen pas ngjarjesh të rëndësishme politike në Serbi. Ish-presidenti Aleksandar Vuçiç u dorëhoq më 27 shtator, duke synuar kandidimin për kryeministër në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit.
Megjithatë, fitoren e siguruan me një diferencë të thellë kandidatët e mbështetur nga lëvizja e udhëhequr nga studentët, çka shënoi një ndryshim të dukshëm në skenën politike serbe. Lëvizja kishte organizuar protesta kundër korrupsionit dhe kishte kërkuar ndryshime në qeverisjen e vendit.
Sipas agjencisë Reuters, presidenti në Serbi ka kryesisht rol ceremonial, ndërsa pushteti ekzekutiv ushtrohet nga qeveria dhe kryeministri. Megjithatë, kreu i shtetit ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryeministër pas konsultimeve me partitë politike, si dhe të emërojë dhe shkarkojë drejtuesit e ushtrisë.