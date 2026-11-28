Nedim Bajrami ka lënë gjurmë në ndeshjen mes Al-Ahli dhe Al-Taawon, e cila në pjesën e dytë vijonte me rezultatin 1-1, në kuadër të javës së 13-të të Ligës së Arabisë Saudite.
Futbollisti shqiptar u gjend mes mbrojtësve kundërshtarë dhe u fut me shpejtësi në zonë. Në atë moment, prapavija mike tentoi të largonte topin, por pas një përplasjeje dhe një rikosheti, topi përfundoi te Bajrami.
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27-vjeçari nuk pati vështirësi ta dërgonte sferën në rrjetë, duke realizuar një nga golat më të pazakontë të karrierës së tij si pjesë e Al-Taawon.
Ky ishte goli i dytë i Nedim Bajramit në kampionat, në 10 paraqitje.