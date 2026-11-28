Ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ka përkujtuar sot Isa Boletinin, duke theksuar rolin e tij në lëvizjen kombëtare shqiptare dhe në ngritjen e strukturave të para mbrojtëse të shtetit shqiptar, në 114-vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë.
Përmes një mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Nufi e ka cilësuar Boletinin simbol të qëndresës kombëtare dhe një prej mbështetësve të Ismail Qemalit.
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Sipas ministrit, gjatë zhvillimeve historike të vitit 1912, Isa Boletini përfaqësonte Kosovën dhe dëshmonte se aspirata për Pavarësi nuk lidhej vetëm me kufijtë e shtetit shqiptar, të përcaktuar më vonë nga fuqitë e mëdha. Ai e përshkroi këtë aspiratë si dëshirën për liri të të gjithë shqiptarëve që jetonin në trojet e tyre në Ballkan.
Nufi ka nënvizuar se veprimtaria e Boletinit vijoi edhe pas Shpalljes së Pavarësisë. Si organizator i forcave të armatosura që mbronin Qeverinë e Vlorës dhe themelues i Gardës së parë Kombëtare, ai dha një kontribut të rëndësishëm në krijimin e bazave të mbrojtjes së shtetit shqiptar.
Ministri ka bërë dallimin mes roleve historike të dy figurave, duke thënë se Ismail Qemali përfaqësonte vizionin politik dhe maturinë diplomatike të themelimit të shtetit shqiptar, ndërsa Isa Boletini simbolizonte forcën, guximin dhe sakrificën e atyre që luftuan për realizimin e tij.
Me rastin e 114-vjetorit, Ministria e Mbrojtjes e ka veçuar Boletinin si një nga figurat themelore të historisë ushtarake shqiptare dhe si mishërim të nderit, besës, trimërisë e përkushtimit ndaj atdheut. Në mesazhin e tij, Nufi ka theksuar se Pavarësia u shpall në Vlorë, por lufta për të ishte zhvilluar në të gjitha trojet shqiptare.