27 nëntori shënon Ditën e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), një datë që lidhet me krijimin, zhvillimin dhe transformimin e këtij institucioni në një forcë me përgjegjësi të rëndësishme për mbrojtjen e vendit.
Gjatë viteve të fundit, FSK-ja ka zgjeruar kapacitetet profesionale, ka investuar në armatim e teknologji moderne dhe ka forcuar bashkëpunimin me shtetet aleate dhe partnerët ndërkombëtarë.
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Një kthesë e rëndësishme në këtë proces u shënua pas miratimit të ligjeve në dhjetor të vitit 2018, kur nisi një fazë e re e ndërtimit të kapaciteteve mbrojtëse. Rekrutimi dhe trajnimi i pjesëtarëve të rinj, blerja e pajisjeve ushtarake, zhvillimi i aftësive operacionale dhe pjesëmarrja në bashkëpunime ndërkombëtare kanë qenë pjesë e këtij transformimi.
Ekspertët theksojnë se krijimi i një force moderne nuk varet vetëm nga blerja e armëve. Për këtë nevojiten sisteme të integruara komandimi e kontrolli, gatishmëri operacionale, inteligjencë ushtarake, logjistikë funksionale dhe kapacitet për të reaguar ndaj kërcënimeve të ndryshme.
Rritja e rolit të dronëve, sistemeve kundërajrore, luftës elektronike dhe teknologjive të inteligjencës e bën të domosdoshme një strategji afatgjatë për zhvillimin e FSK-së. Në këtë kuadër, vlerësohen si të rëndësishme edhe bashkëpunimi me NATO-n dhe partnerët strategjikë, si dhe krijimi i një industrie vendore të mbrojtjes.
Për këto zhvillime dhe sfida kanë folur për “Bota sot” gjeneral-majori në pension, Prof. Dr. Muhamet Racaj, dhe eksperti i sigurisë, Arben Dashevci. Ata kanë analizuar progresin e FSK-së, nevojat për investime të reja, mbrojtjen kundërajrore, teknologjinë ushtarake, prodhimin vendor të municionit dhe bashkëpunimin me aleatët.
Racaj: FSK-ja ka bërë përparim, por kapacitetet duhet të shndërrohen në aftësi operacionale
Gjeneral-majori në pension, Prof. Dr. Muhamet Racaj, ka vlerësuar përparimin e FSK-së në pajisje, armatim, trajnim, profesionalizim të personelit dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Sipas tij, sfida kryesore mbetet kthimi i këtyre investimeve në aftësi të plota operacionale.
Racaj ka deklaruar se kalimi i FSK-së nga një strukturë fillestare e sigurisë në një forcë me mandat ushtarak, mbi bazën e ligjeve të miratuara nga Kuvendi në vitin 2018, është një proces i rëndësishëm institucional. Ai ka theksuar se ky transformim kërkon kohë, financim të vazhdueshëm, përgatitje profesionale dhe bashkëpunim të pandërprerë me aleatët strategjikë.
Sipas tij, FSK-ja ka avancuar në disa fusha kryesore, por duhet bërë dallimi mes posedimit të sistemeve të reja dhe aftësisë për t’i përdorur ato në mënyrë të koordinuar. Racaj ka nënvizuar se një ushtri moderne nuk ndërtohet vetëm përmes blerjes së armëve, por edhe përmes krijimit të një sistemi të plotë komandimi, kontrolli, komunikimi, zbulimi, logjistike dhe mbështetjeje operacionale.
Të dhënat e publikuara nga Qeveria e Kosovës, të cituara nga Racaj, tregojnë se investimet në armatim gjatë viteve 2021–2025 kanë arritur në rreth 430 milionë euro. Në periudhën 2018–2020, këto investime ishin më pak se katër milionë euro.
Në të njëjtën periudhë janë rekrutuar 2.705 ushtarë të rinj, ndërsa 3.325 pjesëtarë të FSK-së kanë marrë trajnime në akademitë e shteteve aleate. Buxheti i mbrojtjes për vitin 2025 është raportuar në 208 milionë euro.
Ndër sistemet e përfshira në arsenalin e FSK-së, Racaj ka përmendur armët kundërtank Javelin, dronët Bayraktar dhe SkyDagger, artilerinë moderne dhe sisteme të tjera armatimi.
Ai ka vlerësuar si hapa me rëndësi strategjike marrëveshjet për krijimin e industrisë vendore të mbrojtjes, përfshirë fabrikën e municionit. Në të njëjtën kohë, synimi për blerjen e helikopterëve amerikanë Black Hawk, sipas tij, do të ndihmonte në rritjen e kapaciteteve për transport, evakuim mjekësor dhe mbështetje të operacioneve.
Megjithatë, Racaj ka paralajmëruar se rezultatet nuk duhen matur vetëm me shumën e parave të investuara apo me numrin e pajisjeve të blera, por me aftësinë reale të forcës për t’i përdorur ato në terren.
Ai ka sqaruar se kontraktimi, pagesa, dorëzimi dhe vënia në përdorim e një sistemi ushtarak janë etapa të ndryshme. Po ashtu, krahasimi mes viteve 2018–2020 dhe 2021–2025 duhet të marrë në konsideratë ndryshimin e mandatit ligjor të FSK-së pas vitit 2018.
Racaj ka thënë se sot FSK-ja ka më shumë kapacitete, pajisje dhe mundësi profesionale se në të kaluarën. Megjithatë, përgatitja ndaj kërcënimeve nuk mund të vlerësohet vetëm nga numri i ushtarëve dhe sasia e armatimit.
Sipas tij, gatishmëria luftarake, reagimi i shpejtë, koordinimi mes njësive, zinxhiri i komandimit, inteligjenca ushtarake dhe aftësia për të vepruar në rrethana të ndryshme operacionale janë tregues po aq të rëndësishëm.
Kur ka folur për sigurinë në rajon, gjeneral-majori në pension ka kërkuar që Kosova ta ndjekë me seriozitet zhvillimin e kapaciteteve ushtarake të Serbisë.
Sipas të dhënave të SIPRI-t për vitin 2025, të cituara nga Racaj, Serbia ka shpenzuar rreth 2.78 miliardë dollarë për ushtrinë, ndërsa Kosova rreth 234.5 milionë dollarë.
Diferenca mes dy vendeve, sipas tij, është afërsisht dymbëdhjetëfish. Racaj ka vlerësuar se Kosova duhet të vazhdojë zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse, por pa u futur në një garë të pakontrolluar armatimi.
Ai ka theksuar se armatimi që FSK-ja po siguron nga shtetet aleate dhe partnerët e NATO-s ka karakter mbrojtës. Për këtë arsye, sistemet kundërtank, përfshirë Javelin, nuk duhen interpretuar si shenjë e ndonjë synimi agresiv, por si mjete për mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit të Kosovës.
Reagimet e disa mediave në Beograd, të cilat e paraqesin modernizimin e FSK-së si kërcënim, sipas Racajt, duhet të analizohen duke u mbështetur në fakte dhe duke bërë dallimin mes aftësive mbrojtëse dhe synimeve agresive.
Kapacitetet që ende kërkojnë zhvillim
Racaj ka thënë se Kosova duhet të ndërtojë një forcë të balancuar, e cila të ketë kapacitete të integruara tokësore, ajrore, të zbulimit dhe të mbrojtjes.
Ndër prioritetet kryesore ai ka renditur mbrojtjen kundërajrore, sistemet e dronëve dhe mjetet kundër tyre, inteligjencën ushtarake, komunikimet e sigurta, logjistikën, mirëmbajtjen, mbrojtjen kibernetike dhe luftën elektronike.
Sipas tij, nuk mjafton vetëm blerja e dronëve për vëzhgim dhe sulm. FSK-ja duhet të zhvillojë edhe kapacitete kundër dronëve, të njohura si C-UAS, si dhe sisteme moderne për zbulimin dhe neutralizimin e kërcënimeve ajrore.
Ai ka vlerësuar gjithashtu se nevojiten struktura moderne për mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen në kohë reale të informacionit ushtarak.
Një tjetër nevojë e rëndësishme, sipas tij, janë sistemet e sigurta dhe të integruara të komunikimit e komandimit, të afta t’u rezistojnë ndërhyrjeve elektronike dhe sulmeve kibernetike.
Pa këto elemente, edhe armatimi më modern nuk mund të përdoret në kapacitetin e tij të plotë, ka theksuar Racaj. Ai ka përmendur edhe nevojën për investime në artileri moderne, sisteme kundërtank, mjete të blinduara, transport ushtarak, kapacitete mjekësore dhe mbështetje logjistike.
Racaj i është referuar edhe një vlerësimi të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, të publikuar më 29 tetor 2026. Sipas tij, ky vlerësim vë në dukje nevojën për konsolidim institucional, mbikëqyrje, logjistikë, mirëmbajtje dhe ndërveprueshmëri me NATO-n.
Teknologjia dhe bashkëpunimi me aleatët
Gjeneral-majori në pension ka deklaruar se teknologjia është shndërruar në një faktor vendimtar për suksesin operacional në konfliktet moderne.
Duke iu referuar luftës në Ukrainë, ai ka theksuar se përdorimi i dronëve, inteligjenca elektronike, sistemet e zbulimit, lufta kibernetike dhe aftësia për të identifikuar e goditur me saktësi objektivat kanë ndryshuar mënyrën e zhvillimit të operacioneve ushtarake.
Racaj ka kërkuar që teknologjia ushtarake të trajtohet si prioritet strategjik. Sipas tij, investimet në dronë duhet të shoqërohen me sisteme kundërajrore dhe kundërdron, ndërsa informacioni i mbledhur duhet të integrohet në strukturat e komandimit dhe kontrollit.
Ai ka paralajmëruar se pajisjet moderne nuk mjaftojnë nëse mungon personeli i specializuar për përdorimin, mirëmbajtjen dhe integrimin e tyre.
Për sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, Racaj ka veçuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqinë, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë dhe vendet e tjera të NATO-s.
Ky bashkëpunim, sipas tij, duhet të përfshijë stërvitje të përbashkëta, standardizim të pajisjeve, edukim ushtarak, shkëmbim të inteligjencës dhe ndërveprueshmëri operacionale.
Ai ka kërkuar që të vijojë edhe koordinimi i ngushtë me KFOR-in, i cili, në kuadër të mandatit të tij, mbetet përgjegjës për sigurinë dhe krijimin e një mjedisi të sigurt në Kosovë.
Industria vendore e mbrojtjes
Racaj e ka cilësuar zhvillimin e industrisë vendore të mbrojtjes si një çështje me rëndësi të veçantë strategjike.
Sipas tij, Kosova nuk duhet të jetë vetëm blerëse e armatimit të importuar, por duhet të krijojë gradualisht kapacitete për prodhimin e municionit, dronëve, pajisjeve teknologjike dhe mjeteve të tjera ushtarake.
Krijimi i fabrikës së municionit është cilësuar prej tij si një hap i rëndësishëm. Megjithatë, ky proces duhet të shoqërohet me investime në kërkim shkencor, teknologji, inovacion dhe bashkëpunim mes institucioneve të mbrojtjes, universiteteve dhe sektorit privat.
Një zhvillim i tillë, sipas Racajt, do të rriste sigurinë e furnizimit, do të ndihmonte ekonominë dhe do të krijonte kuadro të specializuara.
Objektivi strategjik i Kosovës, ka thënë ai, duhet të jetë ndërtimi i një force profesionale, moderne, të disiplinuar dhe plotësisht të ndërveprueshme me standardet e NATO-s.
Transformimi i FSK-së, sipas tij, duhet të mbështetet në një strategji afatgjatë, planifikim të qartë, financim të qëndrueshëm dhe mbikëqyrje institucionale.
Racaj ka theksuar se siguria e një shteti nuk garantohet vetëm nga numri i ushtarëve apo sasia e armatimit. Ajo varet edhe nga aftësia për t’i parandaluar kërcënimet, për t’u përballur me to dhe për të mbrojtur qytetarët, territorin dhe institucionet shtetërore.
Sipas tij, paqja ruhet përmes institucioneve të forta, gatishmërisë profesionale, partneriteteve strategjike dhe kapaciteteve të besueshme mbrojtëse.
Në mesazhin për 27 Nëntorin, ai ka thënë se FSK-ja duhet të përfaqësojë profesionalizmin, disiplinën, përgjegjësinë dhe besimin e qytetarëve, si institucion i shtetit dhe i mbrojtjes së të gjithë qytetarëve.
Gjeneral-majori në pension ka uruar Ditën e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe ka shprehur nderim për të gjithë pjesëtarët e saj, për shërbimin, përkushtimin dhe përgjegjësinë ndaj Republikës së Kosovës.
Dashevci: Kapacitetet operacionale pritet të përmbyllen deri në fund të vitit 2027
Eksperti i sigurisë Arben Dashevci ka vlerësuar se FSK-ja ka bërë përparim të madh dhe se aktualisht është shumë më e përgatitur për përballimin e kërcënimeve të sigurisë sesa në vitet e kaluara.
Ai ka thënë se kapacitetet operacionale janë avancuar ndjeshëm dhe se transformimi i forcës po ecën me ritëm të shpejtë.
Dashevci ka deklaruar se FSK-ja ndodhet në procesin e kompletimit të kapaciteteve të saj operacionale dhe se transformimi është zhvilluar në mënyrë rekord. Sipas tij, kjo forcë pritet të marrë pjesë edhe në misionin paqeruajtës në Gaza.
Ai ka kujtuar se FSK-ja ka marrë pjesë edhe më herët në misione ndërkombëtare, me kërkesë të partnerëve strategjikë nga NATO-ja ose SHBA-ja, duke shënuar suksese profesionale në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.
Sipas Dashevcit, progresi i arritur tregon se FSK-ja është e përgatitur për t’iu përgjigjur sfidave të sigurisë. Ai ka parashikuar se deri në fund të vitit 2027 kjo forcë do t’i ketë përmbushur në tërësi kapacitetet e saj operacionale.
Megjithatë, eksperti ka theksuar se ndërtimi i një force moderne dhe të qëndrueshme kërkon plotësimin e disa kapaciteteve që ende mungojnë.
Ndër to, Dashevci ka përmendur flotën ajrore, përkatësisht helikopterët, si dhe përfundimin e fabrikës së municioneve dhe dronëve.
Ai ka vënë theks të veçantë te investimet në teknologjinë ushtarake, dronët, sistemet e mbrojtjes kundërajrore dhe kapacitetet e inteligjencës.
Rëndësia e këtyre investimeve është vendimtare, ka deklaruar Dashevci, pasi bota po jeton në epokën e teknologjisë dhe FSK-ja po e ndjek këtë drejtim.