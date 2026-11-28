Këtë të shtunë, qytetarët e Vlorës, janë mbledhur në protestë pranë Sheshit të Flamurit, ku në të njëjtën kohë po zhvillohej ceremonia solemne e ngritjes së Flamurit Kombëtar, me rastin e 114-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Protestuesit kanë tentuar t’i afrohen zonës ku zhvillohej ceremonia, por janë penguar nga kordoni policor. Pavarësisht kësaj, ata kanë vijuar thirrjet kundër qeverisë, duke brohoritur: “poshtë qeveria” dhe “poshtë diktatura”.
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Protesta në Vlorë zhvillohet në të njëjtën ditë kur në Tiranë, është thirrur një protestë kombëtare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.
Revoltës u janë bashkuar qytetarë nga qytete të ndryshme të vendit, si dhe shqiptarë nga diaspora.
Ndërkohë, në kryeqytet ka nisur grumbullimi i protestuesve në Sheshin “Skënderbej”, ndërsa drejt Tiranës janë nisur edhe qytetarë nga rrethet, krahas atyre të diasporës.