Presidenti Bajram Begaj e ka përcjellë urimin për 28 Nëntorin, Ditën e Flamurit, nga Vlora, në 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Në mesazhin e tij, kreu i shtetit u është drejtuar të gjithë shqiptarëve, duke vënë në pah krenarinë për historinë, dashurinë për vendin dhe domosdoshmërinë e unitetit kombëtar.
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“Me krenari për historinë tonë, me dashuri për atdheun dhe besim në forcën e unitetit, le ta bëjmë këtë moment historik një mundësi për më shumë zhvillim, përparim dhe shpresë në të ardhmen e vendit tonë”, ka shkruar Begaj.
Urimin e tij, Presidenti e ka mbyllur me fjalët: “Rroftë Shqipëria dhe kombi shqiptar! Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët!”