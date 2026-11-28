Qendra e ceremonive të 28 Nëntorit ishte këtë herë Vlora, ku pranë Monumentit të Pavarësisë u zhvillua ceremonia e ngritjes së flamurit kombëtar, në kuadër të 114-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Në aktivitet ishin të pranishëm presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi. Ceremonia u ndoq gjithashtu nga drejtues të pushtetit vendor, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe qytetarë.
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Pjesë e nderimeve u bënë edhe presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, dhe kryeministri Albin Kurti.
Pas ekzekutimit të himnit kombëtar, krerët e institucioneve vendosën kurora me lule pranë Monumentit të Pavarësisë. Ky gjest iu kushtua figurave dhe të gjithë atyre që dhanë kontribut në përpjekjet historike të shqiptarëve për liri dhe krijimin e shtetit.
Vlora lidhet ngushtë me këtë ngjarje madhore, pasi më 28 nëntor 1912 Ismail Qemali shpalli Pavarësinë e Shqipërisë dhe ngriti flamurin kombëtar, duke shënuar një moment vendimtar në historinë e shqiptarëve.
Edhe 114 vjet më vonë, 28 Nëntori kremtohet si Dita e Flamurit dhe mbetet një nga festat më të rëndësishme për shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, trevat e tjera shqiptare dhe diasporë.