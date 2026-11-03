Pas 28 vjetësh në hambar, ChrisFix nis rikthimin e një Nissan 300ZX të vitit 1990

Pas 28 vjetësh në hambar, ChrisFix nis rikthimin e një Nissan 300ZX të vitit 1990

Një Nissan 300ZX i vitit 1990, i lënë pa lëvizur që prej vitit 1998, është blerja e fundit e YouTuberit të njohur ChrisFix. Ai pagoi vetëm 2,300 dollarë për makinën sportive, të cilën pronarja kishte vendosur ta shiste pas 28 vjetësh qëndrimi në një hambar.

Me karroceri të verdhë dhe çati T-top, makina ishte nxjerrë fillimisht në eBay për 4,900 dollarë. Përmes negociatave, ChrisFix arriti ta blinte me një çmim dukshëm më të ulët.

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Nën kofano, ky Nissan 300ZX ka një motor V6 me vëllim 3.0 litra, të kombinuar me një transmision manual me pesë shpejtësi. Në gjendjen e tij të re, modeli prodhonte 222 kuaj fuqi.

Në pamjet e publikuara nga ChrisFix dokumentohet pastrimi i karrocerisë, motorit, pjesës së poshtme dhe kabinës. Puna ka përfshirë edhe ndërrimin e parakolpit të dëmtuar.

Pavarësisht këtyre ndërhyrjeve, motori nuk është vënë ende në punë. Rikthimi i makinës në rrugë kërkon më parë një kontroll të hollësishëm të sistemeve të karburantit, ndezjes dhe frenimit, krahas pjesëve të tjera mekanike.


Shtuar 3.11.2026 15:30

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