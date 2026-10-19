Incident në panairin e Parisit: Dy fëmijë përplasin Mercedes-Benz VLE elektrik në mur

Incident në panairin e Parisit: Dy fëmijë përplasin Mercedes-Benz VLE elektrik në mur

Një ngjarje e pazakontë u regjistrua në panairin e veturave në Paris, ku dy fëmijë hipën në një Mercedes-Benz VLE elektrik dhe arritën ta përplasin automjetin me murin e hapësirës së ekspozimit.

Njëri prej tyre aktivizoi sistemin elektrik të veturës dhe e vendosi atë në marshin e pasmë, duke bërë që mjeti të lëvizte drejt murit.

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Një specialist i Mercedesit ndërhyri për ta ndalur automjetin, por përpjekja e tij nuk pati sukses.

Përplasja la dëme të dukshme në murin dekorativ të panairit.

Mbetet e paqartë nëse fëmijët u përballën me pasoja, ndërsa nuk dihet as shkalla e dëmtimit të veturës.

Mercedes-Benz VLE është prezantuar si një model i orientuar drejt familjeve, por dy vizitorët e vegjël duket se e testuan automjetin përtej asaj që ishte parashikuar.


Shtuar 19.10.2026 23:40

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