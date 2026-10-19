Vëllai i Zahir Pajazitit kujton këshillën e nënës: “Martohu, se më vonë nuk të marrin çikat

Vëllai i Zahir Pajazitit kujton këshillën e nënës: “Martohu, se më vonë nuk të marrin çikat

Bajram Pajaziti, vëllai i heroit Zahir Pajaziti, ka rrëfyer një bisedë të veçantë mes Zahirit dhe nënës së tyre.

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Sipas tij, nëna e këshillonte shpesh të birin që të martohej, duke i thënë se koha po kalonte.

“Nëna, si nënë, ishte shumë e afërt me fëmijët dhe i bënte presion. ‘O Zahir, djali jem, martohu bre, se po të shkon koha’, i thoshte ajo. Ndërsa ai përgjigjej: ‘Hajt bre nanë, se ka kohë’.”

“Ajo vazhdonte: ‘I ke bërë disa vjet. Kur të plakesh, nuk ta jep kush çikën dhe nuk të marrin çikat’”, ka treguar Bajram Pajaziti.


Shtuar 19.10.2026 23:36

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