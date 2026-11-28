Real Madridi u mposht 2-1 nga Alavesi në shtëpi, në ndeshjen e vlefshme për javën e 14-të të La Ligës, duke humbur terren të rëndësishëm në luftën për titullin kampion.
Ekipi i drejtuar nga Jose Mourinho nuk arriti të përfitonte nga avantazhi i fushës së vet. Në anën tjetër, Alavesi ishte më konkret dhe i shfrytëzoi gabimet e kundërshtarit për të marrë tri pikët.
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Avantazhin e parë miqtë e siguruan në minutën e 22-të. Toni Martinez përfitoi nga një lapsus i rëndë në mbrojtjen madrilene dhe e dërgoi topin në rrjetë për rezultatin 1-0.
Real Madridi kërkoi të reagonte, por Jude Bellingham nuk e shfrytëzoi rastin e krijuar në minutën e 34-të, pasi goditja e tij përfundoi mbi kuadrat. Edhe përpjekja e Kylian Mbappes në minutën e 44-t nuk ndryshoi shifrat.
Alavesi e zgjeroi epërsinë në minutën e 61-të. Angel Perez mori një asistim nga Mariano Diaz dhe realizoi golin e dytë, duke e çuar rezultatin në 2-0 dhe duke e vështirësuar situatën për vendasit.
Vetëm tetë minuta më pas, madrilenët rikthyen shpresat. Kylian Mbappe u shërbye mirë brenda zonës dhe me një goditje të fortë shënoi për 2-1.
Gjatë fundit të takimit, skuadra e Mourinhos shtoi presionin për të gjetur barazimin. Carlos Espi iu afrua golit në minutën e 85-të, por tentativa e tij u përplas me shtyllën.
Në minutën e 87-të, gjyqtari akordoi fillimisht penallti për Real Madridin pas ndërhyrjes së Nicolas Valentinit. Megjithatë, pas konsultimit me VAR-in, vendimi u anulua, ndërsa Jude Bellingham u ndëshkua me karton të kuq për simulim, pas dy kartonëve të verdhë.
Real Madridi pati edhe një shans në kohën shtesë, por Carlos Espi nuk arriti ta finalizonte rastin e krijuar brenda zonës.
Disfata mund të ketë pasoja të rëndësishme për madrilenët në garën për titull. Nëse Barcelona triumfon të dielën ndaj Deportivo La Corunas, diferenca mes dy skuadrave do të shkojë në gjashtë pikë në favor të katalanasve.