Nelson Hysa ka nisur sfidën e rëndësishme ndaj kampionit të botës, Agit Kabayel, duke hyrë në ring me këngën “Mora Fjalë”.
Dueli po zhvillohet në “Merkur Spiel-Arena” të Dyseldorfit, në Gjermani, ndërsa boksieri shqiptar kërkon të fitojë titullin botëror të versionit WBC.
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42-vjeçari nga Shqipëria vjen në këtë përballje me një rekord të pastër prej 25 fitoresh, ku 23 prej tyre janë siguruar me nokaut.
Kabajel, nga ana tjetër, synon të ruajë titullin e kampionit përpara tifozëve të tij.
Një triumf i Hysës do të ishte historik për boksin shqiptar, pasi ai do të bëhej shqiptari i parë që shpallet kampion bote në kategorinë e peshave të rënda.
Përballja po transmetohet drejtpërdrejt në platformën DAZN.