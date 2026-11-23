Gjatë qëndrimit në Big Brother, Adriani kishte shfaqur interes për Antonetën, por marrëdhënia mes tyre nuk arriti të bëhej një njohje e afërt.
Antonetë, nga ana e saj, kishte rrëfyer në dhomën e rrëfimeve se nuk i kishte ndodhur më parë të pëlqente dikë kaq shpejt.
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I ftuar në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, Adriani foli për situatën dhe shpjegoi se nuk e kishte kuptuar mirë atë që kishte thënë Antoneta, për shkak të gjuhës. Për këtë arsye, ai vendosi të mos afrohej shumë me të.
“Unë mendova, Antoneta këtu brenda po ish, ama po du me kon pak me distancë, se nuk ka shumë qejf këtu mu lidhë me dikënd. Normal, unë ia dhashë distancën, s’deshta tash si Akili nonstop përmas.”
Adriani shtoi se, gjatë bisedave mes tyre, Antoneta i kishte thënë se dëshironte që pëlqimi të zhvillohej natyrshëm.
Ai tha se do ta presë Antonetën jashtë shtëpisë, për të parë se si do të vijojë njohja e tyre.
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