Rreth 40 nxënës u lënduan pasi një mjet piroteknik shpërtheu të hënën në mëngjes, më 23 nëntor, në gjimnazin “La Martinière Monplaisir” në Lion të Francës. Disa prej tyre pësuan lëndime të lehta, ndërsa të tjerë u tronditën nga ngjarja.
Incidenti ndodhi rreth orës 09:55, gjatë pushimit ndërmjet orëve të mësimit. Një mjet piroteknik u ndez dhe u hodh në sallën e pritjes së shkollës, duke shkaktuar panik mes nxënësve.
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Drejtori i institucionit bëri të ditur se nxënësit morën ndihmën e parë në infermierinë e shkollës. Në një njoftim drejtuar prindërve, ai konfirmoi gjithashtu se dy nxënës të dyshuar si autorë të ngjarjes janë identifikuar dhe arrestuar nga autoritetet.
Pas incidentit, mësuesit vendosën të mos zhvillonin mësim gjatë pjesës së pasdites, duke ushtruar të drejtën për të ndërprerë punën.
Ky është rasti i dytë i ngjashëm në shkollë brenda pak ditësh. Sipas medias franceze “Le Progrès”, të enjten e kaluar, këshilltarja kryesore e arsimit dhe drejtori i gjimnazit “La Martinière Monplaisir” u lënduan pasi një ose disa mjete piroteknike u hodhën në ambientet e institucionit.
Incidentet e përsëritura kanë shtuar shqetësimet për sigurinë në shkollë, ndërsa autoritetet po trajtojnë rastin.