Pas largimit nga Big Brother VIP Kosova 5, Adriani doli para publikut dhe ndau përjetimet e emocionet që pati gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme.
Në emisionin “Big Cast” të Klan Kosovës foli për dinamikat brenda shtëpisë dhe për atë që ndodhi jashtë saj.
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Adriani tregoi edhe për një përvojë të vështirë nga jeta e tij: bullizimin që pësoi për shkak të gjuhës. Ai kërkoi që kjo çështje të mos shihet si diçka e parëndësishme.
“Gjuhën e kam pasur pak problem. Dua t’u tregoj të gjithë shikuesve se kjo nuk është një temë e vogël dhe t’u tregoj njerëzve gjithmonë se si duhet të sillen”, u shpreh ai në Klan Kosova.
Ish-banori i BBVK-së bëri të ditur se bullizimi kishte nisur kur ishte 14 vjeç. Ai kishte menduar ta tregonte këtë pjesë të historisë së tij gjatë qëndrimit në Big Brother.
“Po të kisha qëndruar ende në Big Brother dhe po të ishte vazhduar kjo situatë, do t’ua tregoja njerëzve të gjithë historinë time”.
Për më shumë detaje, ndiqni videon në vazhdim.