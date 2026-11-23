Plarent Ndreca, avokati i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, u tha gazetarëve se i është ndaluar takimi me klientin e tij.
Ai e përshkroi këtë si një rast që po përsëritet dhe si skandaloz, duke e cilësuar sjelljen institucionale të papërshtatshme.
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Ndreca kritikoi mënyrën e trajtimit të çështjes dhe shprehu shqetësimin se nuk mund të ushtrojë të drejtën për të takuar klientin.
Fjalët e avokatit rikthyen në vëmendje shqetësimet e mbrojtjes për komunikimin mes tij dhe kryebashkiakut Erion Veliaj.