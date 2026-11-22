Drita, kampione e Kosovës dhe e njohur si “Intelektualët”, ka marrë një fitore të madhe në shtëpi përballë Feronikelit ’74, në ndeshjen e javës së 14-të të Superligës së Kosovës.
Takimi u mbyll me rezultatin 4-3 për vendësit dhe u deshën shtatë gola për të përcaktuar fituesin.
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Mysafirët e nisën në mënyrë të shkëlqyer dhe kaluan në avantazh që në minutën e dytë falë Albin Prapashticës.
Drita u përgjigj shpejt dhe barazoi në minutën e 16-të me anë të Besnik Krasniqit, i cili shënoi pas një aksioni të shpejtë.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, në minutën e 23-të, Eduard Rroca e përmbysi rezultatin në favor të Dritës pas bashkëpunimit me Krasniqin.
Megjithatë, Feronikeli ’74, i njohur edhe si Nikli, nuk u dorëzua dhe barazoi në minutën e 37-të përmes Ibrahim Cërvadikut, i cili u asistua nga Prapashtica.
Drita e riktheu epërsinë në minutën e 48-të, kur Blerim Krasniqi shënoi pas asistimit të Oniks Grezdës.
Por gjashtë minuta më vonë, në minutën e 54-të, skuadra nga Drenasi barazoi sërish me anë të Lorik Dobratiqit.
Goli që vendosi fitoren erdhi sërish për Dritën: Oniks Grezda realizoi bukur në minutën e 61-të dhe vulosi tri pikët për vendësit.
Me këtë sukses, Drita qëndron në vendin e tretë me 27 pikë, ndërsa Nikli renditet i shtati me 15 pikë.